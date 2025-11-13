Yêu cầu Shopee gỡ bỏ khẩn cấp thông tin 1 sản phẩm, người dân tuyệt đối không được sử dụng

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 2285/ATTP-SP (ngày 11/11/2025) gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng không được cấp phép lưu hành.

Để tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử. Qua công tác hậu kiểm, Cục ATTP đã phát hiện sản phẩm "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng" đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn Shopee.

Đây là sản phẩm Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024. Sản phẩm này của Công ty TNHH Thương mại HKK, địa chỉ tầng 7, số 69, đường Nguyễn Huy Quang, phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa cũ, TP Hà Nội.

Để tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh và gỡ bỏ ngay lập tức thông tin về sản phẩm "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng".

Đồng thời, khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ được kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Công ty TNHH Shopee báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 17/11. Cục cũng nhắc nhở Shopee nghiêm túc thực hiện các công văn liên quan của Cục ban hành trong năm 2024 và 2025 liên quan đến quản lý thực phẩm chức năng trên sàn giao dịch điện tử.

Song song, Cục An toàn thực phẩm cũng đã chuyển thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng" và báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.