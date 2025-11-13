Khởi tố người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Ngày 13-11, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê (SN 1983, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Bà Nguyễn Thị Lê bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Lê và ông U.V.T. (SN 1980) đăng ký kết hôn, chung sống với nhau từ năm 2008 đến nay và có 2 con chung, sinh năm 2009 và 2018.

Năm 2024, bà Lê có 1 con riêng với một người đàn ông tên H. ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và đặt tên là L.

Sáng 31-10, ông T. chở 2 con đi học còn bà Lê và cháu L. ở nhà. Khi cháu L. ngủ dậy và la khóc nên bà Lê dỗ rồi để cho cháu xuống đất tự chơi.

Lúc này, bà Lê nghĩ tới áp lực, không thể nuôi cháu L. được nên nảy sinh ý định giết con để bớt gánh nặng.

Sau đó, bà Lê đi đến giếng nước, kéo nắp bê-tông đậy giếng ra rồi bế cháu L. thả xuống. Sau khi kéo nắp bê-tông đậy lại, bà Lê vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hậu quả, cháu L. tử vong do ngạt nước.