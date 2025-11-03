Thông tin bất ngờ về vụ việc mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng, gây tử vong

Ngày 3-11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.

Bà Nguyễn Thị Lê đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người

Đối với thông tin người nhà cho rằng bà Lê có biểu hiện bệnh trầm cảm sau sinh, công an đang tiếp tục làm rõ.

Trước đó, ngày 31-10, bà Lê là nghi phạm đã thả con trai là cháu .U.N.A.L. (1 tuổi) xuống giếng rồi kéo nắp lại, khiến cháu bé tử vong thương tâm.

Liên quan vụ việc, ông N.Đ.L. (72 tuổi, cha bà Lê) cho biết hằng ngày, bà Lê cùng chồng buôn bán ve chai, cuộc sống tương đối khó khăn.

Theo ông L., sau khi sinh cháu U.N.A.L. con gái ông có biểu hiện trầm cảm. Vì vậy, gia đình đã đưa bà Lê đi khám ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk và lấy thuốc về uống. Trong thời gian bà Lê điều trị, bé L. được gia đình ông ngoại ở gần đó để chăm sóc.

"Sau một thời gian uống thuốc, bệnh tình Lê cũng đỡ hơn. Gần đây, tôi cho cháu L. về lại nhà, không ngờ xảy ra chuyện đau lòng như vậy" - ông L. nói.

Cũng theo ông L, hôm xảy ra vụ việc, bà Lê không có biểu hiện gì bất thường, không nghe nói với ông về hoàn cảnh cuộc sống.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 31-10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo việc cháu L. mất tích.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ Nguyễn Thị Lê chính là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Lê khai nhận năm 2008, bà kết hôn với ông T. (45 tuổi) rồi có 2 người con.

Tháng 2-2024, bà Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.

Sáng 31-10 ,do áp lực kinh tế và không đủ khả năng nuôi 3 con, bà Lê đã nảy sinh ý định giết cháu L.

Sau đó, bà Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê-tông đóng kín lại khiến cháu bé tử vong.