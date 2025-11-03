TP HCM cảnh báo bệnh cực nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ

Chiều 3-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát cảnh báo về bệnh nguy hiểm viêm màng não do não mô cầu. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.



Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho cả trẻ em và người lớn là biện pháp phòng bệnh nguy hiểm

Theo HCDC, bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh. Người nhiễm vi khuẩn có thể không có triệu chứng nhưng vẫn là nguồn lây cho cộng đồng.

Bệnh thường khởi phát đột ngột với sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, cổ cứng, kèm theo ban xuất huyết hình sao hoặc các nốt mụn nước. Ở thể tối cấp, bệnh có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong trong vòng 24 giờ.

Theo chuyên gia y tế, bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng gia tăng vào thời điểm giao mùa, đặc biệt tại các môi trường tập thể như nhà trẻ, trường học, ký túc xá.

Để phòng bệnh hiệu quả, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp sau: Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho cả trẻ em và người lớn. Đây là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Bên cạnh đó, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng bằng dung dịch sát khuẩn; giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, tránh tụ tập đông người khi đang có dịch bệnh. Đồng thời, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng. Khi có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, cổ cứng hoặc phát ban, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Ngành y tế nhấn mạnh việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh, đồng thời tiêm chủng đầy đủ là chìa khóa để bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi căn bệnh nguy hiểm này.