Đại biểu Quốc hội: Đặt hàng online hôm trước, hôm sau đã nhận cuộc gọi lừa đảo

Chiều 3-11, tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cho biết thời gian qua có tình trạng khi vừa đặt hàng trên nền tảng thương mại điện tử ngày hôm trước, hôm sau đã có cuộc điện thoại gọi đến nhắc phải chuyển khoản với số tiền chỉ 20.000-30.000 đồng, sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo, do bị lộ lọt thông tin.



Đại biểu Hoàng Quốc Khánh thảo luận tại tổ. Ảnh: Hồ Long

Từ thực tế này, đại biểu nhấn mạnh việc bảo mật thông tin rất quan trọng. Mặc dù dự thảo Luật đã đề cập đến vấn đề này song mới nằm ở rải rác các điều khoản. Ông kiến nghị cần có một điều riêng về bảo mật thông tin.

Liên quan đến tình trạng "like giả", "comment giả" và "review giả" đang phổ biến trên mạng xã hội cũng như các nền tảng thương mại điện tử, đại biểu Lê Đào An Xuân (đoàn Đắk Lắk) chỉ ra rằng trước đây đánh giá từ người dùng là nguồn tham khảo đáng tin cậy để chọn mua sản phẩm.

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn đánh giá bị làm giả thông qua việc thuê người hoặc dịch vụ chuyên tạo bình luận, dẫn đến thông tin sai lệch về chất lượng hàng hóa. Đại biểu nhấn mạnh dự thảo luật chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này và đề nghị bổ sung, nhằm bảo vệ tính trung thực của thông tin. Đồng thời, coi đây là biện pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn hàng giả và hàng kém chất lượng trên thị trường.

Tham gia thảo luận tại tổ, đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn TP Cần Thơ) tập trung vào hoạt động livestream bán hàng, hình thức đang phát triển mạnh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do thông tin quảng cáo thiếu trung thực, thổi phồng.

Đại biểu đề nghị bổ sung một khoản mới vào Điều 22 dự thảo luật, quy định rõ người livestream bán hàng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn. Mức bồi thường sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

"Quy định như vậy sẽ tăng cường trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi người livestream thực hiện các hoạt động liên quan đến bán hàng trên mạng điện tử"- đại biểu Đào Chí Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng thời, đại biểu đề nghị các nền tảng thương mại điện tử phải có biện pháp ngăn chặn livestream đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm quảng cáo hoặc cần xác nhận trước khi phát sóng, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến sức khỏe, dược phẩm.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa nhấn mạnh cần có giải pháp cụ thể để quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thương mại điện tử, trong đó đặc biệt chú trọng khắc phục khó khăn về quản lý thuế đối với giao dịch xuyên biên giới.

Vị đại biểu đoàn TP Cần Thơ đề nghị bổ sung một điểm mới vào khoản 3 Điều 35, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải cung cấp dữ liệu chi tiết về giao dịch thanh toán xuyên biên giới, bao gồm thông tin định danh của người thụ hưởng nước ngoài, theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Theo ông Nghĩa, đây sẽ là những giải pháp rất cần thiết để khắc phục khó khăn của ngành thuế, giảm thất thu ngân sách và sẽ bảo đảm được sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động thương mại điện tử.