Bắt 5 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Ngày 31-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, gồm: Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (cùng 43 tuổi, ngụ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TP HCM), Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng), Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, ngụ xã Bất Bạt, TP Hà Nội).

Đối tượng Ngọ Quang Sơn

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, trong vụ án này, Ngọ Quang Sơn là nghi can chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Thông tin ban đầu, từ tháng 10-2024, nhóm này mua, vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa có tên "3COMMAS" giả mạo, thiết kế mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế.

Nhóm này đưa ra thông tin không có thật về một con "Bot Trade" thông minh có khả năng sinh lời với lãi suất 0,7% mỗi ngày tùy vào gói đầu tư 2.000 đến 30.000 USDT trở lên.

Hệ thống đầu tư tiền mã hóa tên "3COMMAS"

Ngoài việc được hưởng lợi nhuận từ gói đầu tư, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người đầu tư theo mô hình đa cấp, gồm hoa hồng giới thiệu trực tiếp, hoa hồng lợi nhuận trên lợi nhuận.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện thực chất hệ thống này không hề có Bot Trade hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư sau khi nạp vào ví tổng đã bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt rồi chia nhau.

Chỉ riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra chứng minh được nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, mở rộng.