Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang lan rộng tại nhiều địa phương, hàng trăm người đã sập bẫy

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng tổ chức hội thảo, sự kiện "mời gọi" người dân tham gia để bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao. Đây là chiêu trò lừa đảo không mới nhưng vẫn khiến nhiều người, nhất là người cao tuổi "sập bẫy", gây thiệt hại về tài sản và sức khỏe.

Các sản phẩm được rao bán gồm: Sâm, sữa, bánh kẹo, đồ gia dụng, máy massage, thuốc, thực phẩm chức năng… với những công dụng được "thổi phồng". Thủ đoạn, chiêu trò của các đối tượng thường là: Mời gọi khách hàng mua hàng sau đó được hoàn lại tiền, được tặng quà khi tham dự, được miễn phí sử dụng sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ và những thủ đoạn gắn mác "tri ân" khách hàng. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp các đối tượng dựng rạp bán hàng hóa là đồ gia dụng gia đình cho người dân, đưa ra thông tin gian dối về việc tặng quà cho người mua hàng bằng giá trị sản phẩm đã mua nhưng không thực hiện việc tặng quà như đã nói hoặc thu tiền mua hàng của người dân nhưng không đưa sản phẩm sau đó bỏ đi khỏi nơi bán hàng.

Đây không phải là phương thức, thủ đoạn mới, đã được lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo trong thời gian qua; tuy nhiên, vẫn có không ít người nhẹ dạ cả tin "sập bẫy". Đáng chú ý, các đối tượng thường nhắm đến những người cao tuổi, người già yếu, ốm đau, bệnh tật hoặc người có nhận thức còn hạn chế làm "con mồi" chính. Họ lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe, mong muốn được chữa bệnh của người cao tuổi để dễ dàng thuyết phục mua hàng; giới thiệu sản phẩm với những lời lẽ hoa mỹ, khẳng định sản phẩm đã giúp nhiều người "khỏi bệnh", "nâng cao sức khoẻ"... Một số trường hợp, các đối tượng còn bố trí "diễn viên" đóng vai khách hàng hài lòng, chia sẻ những câu chuyện "thần kỳ" về hiệu quả sản phẩm để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông, khiến người khác tin tưởng và mua theo.

Việc mua những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người dân mà còn tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhiều trường hợp người cao tuổi đã chi cả chục triệu để mua các sản phẩm được quảng cáo là "thần dược" nhưng thực chất chỉ là hàng kém chất lượng, không có tác dụng gì. Đặc biệt nguy hiểm, một số sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc khi sử dụng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người tiêu dùng. Đã có không ít trường hợp người bệnh tin vào lời quảng cáo, bỏ thuốc điều trị của bác sĩ để sử dụng các sản phẩm này, dẫn đến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, khi phát hiện bị lừa đảo, nhiều người cao tuổi rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, mất niềm tin. Một số trường hợp còn xảy ra mâu thuẫn trong gia đình khi con cháu biết được việc bố mẹ, ông bà đã chi số tiền lớn mua những sản phẩm vô dụng; tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT ở cơ sở.

Để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm nói trên, Công an xã Văn Giang (Hưng Yên) đã tham mưu UBND xã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng hội thảo, sự kiện để bán hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng trên địa bàn xã. Tuy nhiên, để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo nêu trên, Công an xã Văn Giang khuyến cáo:

- Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, trở thành người tiêu dùng thông thái, không mua các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

- Người cao tuổi cần trao đổi với con cháu, người thân trước khi quyết định chi số tiền lớn mua các sản phẩm được giới thiệu tại các buổi hội thảo, sự kiện. Con cháu cũng cần thường xuyên quan tâm, nhắc nhở và trang bị kiến thức cho người cao tuổi trong gia đình để họ không bị lợi dụng.

- Ngay khi phát hiện các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.

Chiêu trò lừa đảo dưới hình thức tổ chức hội thảo, sự kiện bán hàng tuy không mới nhưng vẫn liên tục biến tấu, tinh vi hơn để qua mặt người dân. Do đó, mỗi chúng ta hãy là người tiêu dùng thông minh, không để các đối tượng lợi dụng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo.