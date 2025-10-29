Bắt giữ Sùng Thị Mải sinh năm 1999 và 58 đối tượng lừa đảo 8.000 người

Sáng 29/10/2025, Đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng Đoàn vừa chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Camuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng, thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án.

Chuyên án được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Ban chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh chuyên án nêu trên, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ) đều là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Việc phá thành công chuyên án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia nói chung, lực lượng Công an hai nước nói riêng, trong bối cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 25-26/10 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội vừa kết thúc; thể hiện quyết tâm của Việt Nam nói chung, Bộ Công an nói riêng, trong đó có các lực lượng chủ công như: Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và Công an các tỉnh, thành phố…Và Công an tỉnh Lai Châu là một trong những đơn vị mở màn lập chiến công, khẳng định quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), SN 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai). Cơ quan CSĐT đã cất trọn mẻ lưới, bắt giữ đối tượng Sùng Thị Mải cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.

Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Việc giăng lưới được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu khám phá từ tháng 6/2025, bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên. Theo Cơ quan Công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh Shipper, Công an, Quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng.

Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án. Liên quan đến vụ án, đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ 66 đối tượng.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.