Phát hiện người phụ nữ ở Hải Phòng liên tục nhìn điện thoại khi giao dịch ngân hàng, công an lập tức có mặt

Ngày 29/10, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an phường Thành Đông vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của người dân.

Sáng ngày 18/10/2025, Công an phường Thành Đông (TP. Hải Phòng) nhận thông tin bà P.T.C. sinh sống trên địa bàn phường có biểu hiện lo âu, sốt ruột, liên tục xem điện thoại, đến ngân hàng làm các thủ tục chuyển, rút tiền, nghi vấn bị lừa đảo.

Gia đình bà P.T.C đã gửi thư cảm ơn Công an phường Thành Đông kịp thời ngăn chặn các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà.

Ngay sau đó, Công an phường Thành Đông đã nhanh chóng có mặt xác minh sự việc. Qua trao đổi, cơ quan Công an xác định bà P.T.C. bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa chuyển tiền.

Lập tức, Công an phường Thành Đông đã tuyên truyền, giải thích cho bà về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và đề nghị bà dừng giao dịch, bảo vệ an toàn tài sản.

Sau sự việc trên, Công an phường Thành Đông đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với những người lớn tuổi.

Lưu ý, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương.

Người dân tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.