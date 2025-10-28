Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khó lường qua livestream: Chưa từng xuất hiện, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ bài viết cảnh báo mọi người về chiêu thức lừa đảo vô cùng tinh vi, lợi dụng sự thương cảm, nhẹ dạ cả tin của mọi người để bán hàng online trên nên tảng Tiktok.

Theo đó, trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử xuất hiện chiêu trò lừa đảo tinh vi, kẻ xấu ăn cắp video livestream bán hàng thật, sau đó sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, biến người trong video thành nhân vật bị thương tật, rồi đăng lại trên kênh giả mạo nhằm kêu gọi lòng thương hại và dụ người xem mua hàng.

Tài khoản sử dụng công nghệ AI để thay đổi tay chân không lành lặn cho nhân vật để lợi dụng bán hàng, câu tương tác

Theo phản ánh, các đối tượng dùng phần mềm AI để thay đổi khuôn mặt, thêm các chi tiết như khuôn miệng méo, tay chân không lành lặn hoặc giọng nói yếu ớt nhằm tạo cảm giác “thương tâm”.

Sau khi chỉnh sửa, các đối tượng lập kênh mới, đăng lại video với nội dung kêu gọi mua hàng “ủng hộ người khuyết tật”, đồng thời gắn giỏ hàng dẫn đến tài khoản thanh toán riêng. Một số kênh còn mua quảng cáo để tăng tương tác, khiến video giả mạo được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ trong vài giờ.

Cụ thể, tài khoản N.L đăng tải 6 video quảng cáo sản phẩm đã nhận về hàng trăm nghìn lượt xem, thậm chí có video đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận tương tác.

Hình ảnh ban đầu của người bán hàng bị lợi dụng để lừa đảo, câu view câu like

Nhiều người lớn tuổi, ít hiểu biết về công nghệ, đã tin vào những video này và bị lừa chuyển tiền, mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hình thức lừa đảo này khiến cả người xem lẫn chủ video gốc đều chịu thiệt hại. Người tiêu dùng mất tiền, còn người bán thật bị ảnh hưởng uy tín vì hình ảnh của họ bị lợi dụng cho hành vi gian dối.

Nhiều người để lại bình luận động viên, mua hàng ủng hộ

Các chuyên gia khuyến nghị, người dân nên kiểm tra kỹ tên kênh và lịch sử đăng video.

Nếu kênh chỉ đăng những clip cảm động, không có tương tác thật, đó có thể là tài khoản giả.

Không nên chuyển tiền trực tiếp cho cá nhân qua số tài khoản riêng, mà chỉ mua qua cổng thanh toán chính thức.

Tìm lại video gốc hoặc tra cứu tên shop thật trước khi ủng hộ. Khi nghi ngờ, nên báo cáo video cho nền tảng để xử lý và cảnh báo người khác.

Người dân nên thường xuyên theo dõi các nguồn thông tin chính thống để chủ động cập nhật kiến thức công nghệ, các hình thức lừa đảo mới, luôn cảnh giác và ghi nhớ nằm lòng một số nguyên tắc khi hoạt động trên không gian mạng như xác minh cẩn trọng các nguồn thông tin, không cung cấp thông tin cá nhân cho nguồn không xác thực, không tò mò bấm vào các đường dẫn lạ.