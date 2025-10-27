Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xã Tân Dương xuất hiện trường hợp đối tượng mạo danh là người giao hàng (shipper) gọi điện cho một số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự yêu cầu kết bạn qua Zalo để giao giấy báo khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đồng thời các đối tượng này còn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Công an xã Tân Dương đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã xác minh số đối tượng mạo danh này không có trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đồng thời cũng không có trách nhiệm gửi giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự về cho thanh niên trên địa bàn xã.

Công an xã Tân Dương cảnh báo đây có thể là thủ đoạn các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Vì thế đề nghị người dân trên địa bàn xã nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện có sự việc tương tự không cung cấp thông tin cá nhân và làm theo yêu cầu của đối tượng; đồng thời thông báo ngay cho Công an xã qua số điện thoại 02773.652.047 để được hướng dẫn giải quyết.

CTTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp