Thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng xuất hiện nhằm chiếm đoạt tiền của người dân

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên và các BHXH cơ sở nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ cơ quan BHXH gọi điện, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã số BHXH, số tài khoản ngân hàng… với lý do phục vụ “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID - BHXH số”.

Ảnh minh họa

BHXH tỉnh Hưng Yên khẳng định, đây là hành vi giả mạo cán bộ cơ quan BHXH, có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. BHXH tỉnh và các BHXH cơ sở không bao giờ gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, thẻ BHYT hay mã định danh cá nhân để thực hiện các nội dung liên quan đến BHXH, BHYT.

Để bảo vệ quyền lợi, an toàn thông tin cá nhân, BHXH tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng cán bộ BHXH.

Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện, hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID - BHXH số. Các giao dịch này đều không mất phí.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách BHXH, BHYT qua các kênh chính thống của ngành; đồng thời theo dõi cảnh báo từ cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu giả mạo, cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được xử lý kịp thời.