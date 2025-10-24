Công an cảnh báo 1 thủ đoạn lừa đảo tinh vi xuất hiện trở lại: Đối tượng đang đi đến một số vùng nông thôn

Thời gian gần đây, trên một số xã trên địa bản tỉnh xảy ra tình trạng các đối tượng lừa đảo tổ chức sự kiện, hội thảo kèm theo tư vấn, tặng quà miễn phí để bán hàng kém chất lượng. Đây là chiêu thức không mới, tuy nhiên nhiều người dân nhất là phụ nữ ở các vùng nông thôn thường ham quà tặng mà bỏ ra số tiền lớn để mua hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả.

Thủ đoạn tặng quà để bán hàng kém chất lượng. Nguồn: Công an tỉnh Gia Lai

Mới đây nhất, chiều 17/10, 2 thanh niên lạ mặt đi ô tô đến thôn Thủ Thiện Hạ, xã Tây Sơn tổ chức tặng quà và giới thiệu sản phẩm cho một số hộ dân theo lịch hẹn trước đó. Buổi tặng quà diễn ra tại sân nhà một hộ dân, thu hút nhiều phụ nữ lớn tuổi tham dự.

Tại đây, 2 thanh niên lần lượt tặng người dân 20 bịch nước giặt, 05 chai nước rửa chén, 5 máy xay tỏi ớt mini và 5 ống dẫn gas. Sau đó, họ giới thiệu sản phẩm bếp điện với giá bán 2,5 triệu đồng, “ưu đãi” giảm còn 02 triệu đồng nếu mua ngay. Bà Nguyễn Thị T trú địa phương kể: “Lúc họ quảng cáo bếp điện, bà con bắt đầu nghi ngờ vì có người biết sản phẩm này trên thị trường chỉ vài trăm nghìn đồng. Sau một lúc giới thiệu, do không ai mua nên họ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Sau đó, bà con phát hiện quà tặng miễn phí là hàng kém chất lượng”.

Hiện tượng trên từng xảy ra nhiều nơi ở xã Tây Sơn. Hơn 2 tháng trước, 05 phụ nữ ở thôn 3 bị lừa mua 05 bếp điện, với tổng số tiền 10 triệu đồng, trong khi giá mỗi chiếc chỉ vài trăm nghìn đồng.

Chiêu lừa tương tự còn xuất hiện ở các xã Phù Mỹ Bắc, Tuy Phước, Ngô Mây... chủ yếu nhắm đến người cao tuổi ở nông thôn. Nhiều nạn nhân vì thiệt hại không lớn hoặc e ngại nên không trình báo cơ quan Công an và chính quyền địa phương.

Trước tình trạng này, Công an và các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tụ tập, tham dự các buổi tiếp thị, bán hàng do người lạ tổ chức; không cho mượn nhà, mặt bằng làm nơi tặng quà, bán hàng.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần đề phòng, chủ động phản ánh khi phát hiện các đối tượng nghi vấn đến địa phương phát tờ rơi, tặng quà, quảng cáo bất thường. Người dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn núp bóng tổ chức sự kiện, hội thảo kèm theo tư vấn, tặng quà miễn phí để lừa đảo. Nếu phát hiện trường hợp tương tự thì nhanh chóng báo cho lực lượng Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý.