Hai vợ chồng tử vong thương tâm trong vụ lật xe trên đèo Ngọc Vin

Ngày 24-10, UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác cứu nạn và bàn giao thi thể đôi vợ chồng trú tỉnh Gia Lai, là nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Ngọc Vin (Quốc lộ 14C, đoạn qua xã Rờ Kơi) cho gia đình mai táng.



Vào chiều hôm qua, ông Huỳnh Minh Đường (SN 1973, trú xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải loại 15 tấn, chở gạch men lưu thông trên Quốc lộ 14C, theo hướng từ xã Rờ Kơi đến xã Mo Rai.

Xe tải lao xuống vực sâu hơn 20m khiến 2 người bị thương, đôi vợ chồng tử vong

Khi đến km 23+300, thuộc địa phận đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi thì xe mất lái tông vào mép đường phía bên tay phải, lao xuống vực sâu hơn 20 mét.

Vụ tai nạn khiến ông Đường và ông Lê Phạm Thủy (SN 1987, trú tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng. Riêng hai nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe, tử vong nên không thể xác định được danh tính.

Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, máy móc cứu hộ xuyên đêm để đưa xe tải 15 tấn lên mặt đường. Sau đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã phải dùng xà beng, cưa sắt cắt cửa cabin xe để đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian, công sức mới đưa được thi thể đôi vợ chồng bị tử vong bên trong ra ngoài

Qua đó, xác định hai nạn nhân tử vong là ông Đ.V.T (SN 1980) và vợ là bà Đ.T.D (SN 1982, cùng trú tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai).



Trong ngày 24-10, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ.