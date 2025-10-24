Khoảnh khắc hạnh phúc của 50 đôi uyên ương trong lễ cưới tập thể

Hoạt động đầu tiên của lễ cưới, 50 đôi trẻ cùng tham gia lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Từ rạng sáng, 50 đôi uyên ương đã tập trung tại Trụ sở Thành Đoàn TPHCM để trang điểm, mặc áo dài khăn đóng chỉn chu để tham dự các hoạt động trong lễ cưới.

Ngay sau lễ, 50 đôi tiếp tục di chuyển bằng phương tiện giao thông xanh (metro, buýt đường sông) trước khi trở về Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Claris Palace để chính thức tiến hành các nghi thức của lễ cưới truyền thống.

Các cặp đôi cùng tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong hành trình đến nhà hàng tiệc cưới.

Các cặp đôi trẻ sẻ chia và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày trọng đại cuộc đời mình, ngay trên chuyến tàu điện đầu tiên của thành phố.

Khoảnh khắc trìu mến, yêu thương của anh Bùi Hữu Tài và chị Lê Thị Cẩm Nhân (quê Đồng Tháp) dành cho nhau trên tuyến metro.

Sau chuyến tham quan đầu ngày, lễ cưới với các nghi thức truyền thống chính thức diễn ra tại trung tâm tiệc cưới với sự tham dự và phát biểu chúc mừng của lãnh đạo TPHCM. Các cặp đôi cũng thực hiện nghi thức cưới gồm cắt bánh, rót rượu, trồng cây. Lãnh đạo thành phố và Ban tổ chức trao tặng quà cưới đến các đôi cô dâu chú rể.

Các cặp đôi được hỗ trợ trang phục cưới, bộ ảnh cưới, hình cổng; được trang điểm, quay phim, chụp ảnh. Ngoài ra còn tư vấn tâm lý, kỹ năng, chăm sóc sức khỏe gia đình và chương trình “Hành trình hạnh phúc” dành tặng các đôi uyên ương. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025 diễn ra trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025), 43 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TPHCM (15/10/1982-15/10/2025) và 19 năm Ngày thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố (15/11/2006-15/11/2025).

Từ năm 2007 đến nay, Thành Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM đã đồng hành cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình Lễ cưới tập thể trang trọng và đầy đủ dành cho 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tổ chức đám cưới.

Qua 15 lần tổ chức, chương trình Lễ cưới tập thể không những mang ý nghĩa nhân văn mà còn ghi lại những câu chuyện về tình yêu, nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn của nhiều cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động, góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.