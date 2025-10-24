Mẹ ruột và người tình 19 tuổi thay nhau bạo hành dã man con gái 9 tuổi

Bé gái P.T.M.T, 9 tuổi, được cơ quan chức năng xác định bị mẹ ruột là P.T.B.N (25 tuổi) và bạn trai là N.V.H (19 tuổi) đánh đập, hành hạ dã man gây thương tích nặng. Vụ việc đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Thông tin trên PLO, Ngày 24/10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch phường Tân Uyên, TP.HCM, cho biết đã giao cho cơ quan chuyên môn làm thủ tục tạm thời đưa bé gái P.T.M.T (9 tuổi) vào Trung tâm bảo trợ để chăm sóc sau khi bé gái được xuất viện. Do khắp cơ thể bị đa chấn thương nên hiện nay bé gái đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Vì bé gái không có người thân chăm sóc nên UBND phường Tân Uyên đã cử Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đến bệnh viện chăm sóc. Thông tin mới nhất từ bệnh viện nơi bé điều trị, sức khỏe của bé T. hiện đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Trên người bé T. có nhiều vết bầm.

Trước đó, công an phường Tân Uyên đã tiếp nhận tin báo về vụ việc bé gái 9 tuổi bị bạo hành. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé T. đến bệnh viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, mẹ ruột bé là P.T.B.N. khai nhận do có tình cảm nên đã cùng con gái (cháu M.T.) dọn đến phòng trọ trên để sinh sống cùng người tình 19 tuổi, N.V.H

Thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé T. không nghe lời nên cặp đôi đã đánh đập bé gái nhiều lần. Thông tin trên PLO, có một lần, H. đã phạt bé T. bằng cách nấu nước sôi cho vào chén rồi bắt bé nhúng lưỡi vào khiến bé bị bỏng.