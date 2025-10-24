Khu phố tại TP.HCM chìm trong "biển" nước sáng 24/10: Người dân bì bõm đi làm, xe chết máy la liệt

Sáng nay (ngày 24/10) triều cường tiếp tục dâng cao khiến tuyến đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM) ngập sâu ngay giờ cao điểm. Người dân đi làm, đi học phải bì bõm lội nước, nhiều xe chết máy giữa đường, phụ huynh chở con nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn.

Clip: Di Anh

Ảnh: Di Anh

Nhiều nhà phải dựng tấm chắn trước cửa

Người dân bì bõm trong nước

Không chỉ đường ngập, nước còn tràn cả vào nhà dân hai bên đường. Để chống chọi, nhiều hộ phải vội vàng dựng bao cát, tấm chắn trước cửa, cố gắng hạn chế nước tràn vào nhà.

Nhiều hộ dân trong những con hẻm trên tuyến đường Bình Quới vẫn đang trong tình trạng ngập nước, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng ngập vào trong nhà khiến nhiều gia đình khó khăn trong sinh hoạt (Ảnh: Di Anh)

Nhà bà Hai (lô F, chung cư Thanh Đa thuộc phường Bình Quới), bị ảnh hưởng nặng bởi đợt chiều cường xảy ra vào chiều tối ngày 23/10, đến sáng nay nước vẫn chưa rút, đồ đạc trong nhà chìm trong biển nước, hư hỏng nặng.

Thời điểm triều cường dâng lên bất ngờ khiến gia đình bà không kịp trở tay, nước cao lên đến hông, may mắn đội cứu hộ cứu trợ kịp thời, sơ tán bà Hai và người thân lên tầng 1 để thoát nạn.