Sau mưa lũ dữ dội, người dân Huế đón tin vui bất ngờ

Tối 27-10, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, cho biết ở địa phương này mưa vẫn còn nhưng giảm cường độ đáng kể so với sáng cùng ngày.

Dự báo, lũ trên sông Hương tại Kim Long sau khi đạt đỉnh 5m vào tối nay sẽ bắt đầu xuống. Trong khi đó, lũ trên sông Bồ đã đạt đỉnh lúc 14 giờ trưa cùng ngày ở mức 5,25 m tại trạm Phú Ốc, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 (5,18 m) và đang giảm dần. Tuy nhiên, do đang trong thời kỳ triều cường, mực nước trên các sông, đặc biệt là sông Bồ, rút rất chậm.

Nước lũ ở xã Đan Điền, hạ nguồn sông Bồ vào chiều nay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, mực nước trên các sông Hương, Bồ đều vượt báo động III, gây ngập lụt diện rộng tại 32 xã, phường. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng do mưa cường suất lớn.

Nước sông Hương đổ vào rất mạnh khuôn viên Trường THPT Hai Bà Trưng ở đường Lê Lợi

Hàng loạt tuyến giao thông quan trọng như cao tốc La Sơn – Túy Loan, Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh cũng bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Hệ thống đường tỉnh và đường đô thị nhiều nơi chìm sâu trong nước, phương tiện không thể lưu thông.

Lũ cuốn bay mố cầu Le Nô ở xã Khe Tre.

Tại xã Lộc An, TP Huế hiện có 10/29 thôn bị nước lũ cô lập hoàn toàn, việc đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng nhỏ. Hơn 50 tuyến đường, ngầm, tràn và chợ trong xã đang bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã đã chủ động sơ tán 193 hộ dân với 593 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó có 13 hộ tại thôn Bạch Thạch được di dời do nguy cơ sạt lở. 3 hộ dân bị tốc mái nhà do gió lốc, một số cây xanh gãy đổ đã được dọn dẹp để đảm bảo giao thông.

Kiểm tra tại đây, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Huế. yêu cầu rà soát, di dời kịp thời các hộ dân còn trong vùng nguy hiểm, không để người dân chủ quan trước diễn biến mưa lũ. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập, đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong những ngày tới.