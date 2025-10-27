Bộ Tư pháp: Ông Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án

Ngày 27-10, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Trần Thị Phương Hoa đã trả lời báo chí về kết quả thi hành án vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

Quang cảnh cuộc báo quý III/2025 của Bộ Tư pháp. Ảnh: Minh Chiến

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, theo bản án, đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga liên đới khắc phục tổng số tiền hơn 1.785 tỉ đồng; đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán", phải khắc phục hơn 683 tỉ đồng và khoản án phí.

Đến nay, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong tổng số tiền theo bản án, bao gồm cả các khoản tiền liên đới bồi thường cùng các bị cáo khác.

Theo bà Hoa, vừa qua cơ quan thi hành án của TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận kết quả hoàn thành thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết. Cụ thể về việc này, bà Hoa cho biết cơ quan thi hành án Hà Nội nhận được đơn đề nghị cấp giấy xác nhận của ông Trịnh Văn Quyết đối với phần thi hành án chủ động, gồm khoản thu nộp ngân sách hơn 683 tỉ đồng và án phí.

Lãnh đạo Cục Quản lý thi hành án dân sự cho biết theo quy định hiện hành, đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận. Do đó, đương sự yêu cầu xác nhận phần nào thì cơ quan thi hành án sẽ xác nhận phần thi hành án đó. Đối với các khoản bồi thường khác, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã nộp đủ, và theo bà Hoa, hiện cơ quan thi hành án đang tiến hành chi trả cho các bị hại.

Về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết, bà Trần Thị Phương Hoa nêu rõ, Cục Quản lý thi hành án dân sự không thuộc thành phần xét đặc xá, nên không nắm được cụ thể thông tin liên quan. Bà Hoa cũng nhấn mạnh việc đặc xá có quy định cụ thể tại Luật Đặc xá.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt ngày 29-3-2022 để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sau phiên xét xử sơ thẩm, đến tháng 6-2025, TAND Cấp cao tại Hà Nội có phán quyết với đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm.

Tòa tuyên ông Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 18 năm) và 4 tỉ đồng tiền phạt cho tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 3 năm). Như vậy, cựu chủ tịch FLC được giảm 14 năm tù so với án sơ thẩm 21 năm.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, nâng khống vốn của Faros lên 4.300 tỉ đồng, đưa lên Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Tòa đánh giá đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cổ phiếu ROS của Faros đã được hơn 25.000 nhà đầu tư bỏ tiền mua, tổng giá trị hơn 3.620 tỉ đồng.

Ngoài ra, 430 triệu cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ 4.300 tỉ đồng của Faros, trong đó giá trị nâng khống là 3.102 tỉ đồng. Như vậy mỗi cổ phiếu ROS được niêm yết phát hành có 72,15% nâng khống. Mệnh giá cổ phiếu ROS được chào bán trên thị trường khi đó là 10.000 đồng.

Do đó, trên mỗi cổ phiếu, các bị cáo đã nâng khống 7.215 đồng. Các bị cáo sẽ phải đền bù 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại, nhân với khối lượng cổ phiếu bị hại đang sở hữu.

Tính đến ngày ROS bị hủy niêm yết trên sàn HoSE, 5-9-2022, 63.075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ tổng cộng hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, 27.866 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sau phiên sơ thẩm, ông Quyết và các đồng phạm bị tuyên buộc chịu trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ hậu quả 2.467 tỉ đồng. Số tiền này đã được gia đình ông Trịnh Văn Quyết khắc phục đầy đủ trước khi bước vào phiên tòa phúc thẩm nêu trên.