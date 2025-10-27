Bắt giữ Nguyễn Hữu Đức sinh năm 2002

Ngày 27/10, Công an phường Quy Nhơn xác nhận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 2002; trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận vào khoảng 00 giờ 00 phút ngày 25/10, bà D.T.M (SN 1971; nơi ở hiện tại: Đường Bạch Đằng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bị tật ở chân, điều khiển xe ba bánh, loại dành cho người khuyết tật đi bán vé số lưu thông trên đường Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 2002; trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai)

Lúc này, Đức đi xe máy Exciter giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ giật túi xách của nạn nhân. Bên trong có điện thoại, giấy tờ tùy thân, cọc vé số gồm có 460 tờ vé số kiến thiết trị giá 4.600.000 đồng và 2.500.000 đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng chưa đầy 24h, Công an phường Quy Nhơn đã tiến hành xác minh, nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật vào lúc 02h30 ngày 26/10.

Hiện Công an phường đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.