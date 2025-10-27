Toàn cảnh vụ Ngân 98 - Lương Bằng Quang bị bắt

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop – để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” như Super Detox X3, X7, X1000.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.

Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023–2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng, được Ngân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Trong thời gian này, chồng Ngân 98 là nhạc sĩ Lương Bằng Quang được phép tại ngoại phục vụ điều tra. Qúa trình khám xét nhà của đôi vợ chồng, Công an phát hiện có két sắt nhưng khi yêu cầu mở két thì Lương Bằng Quang báo bên trong không có gì và quên mật khẩu nên buộc công an phải niêm phong mang về trụ sở phát két.

Kết quả mở két sắt, cơ quan công an phát hiện 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ. Công an cũng thu giữ thêm 2 xe ô tô hạng sang để phục vụ điều tra.

Đến tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

Theo kết quả điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vào tháng 7/2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, thường trú phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang về tội “Đưa hối lộ” và Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”.

Đáng chú ý, Lê Sỹ Cường bước đầu công an xác định là giám đốc của một doanh nghiệp. Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa và bị Phòng Cảnh sát kinh tế truy xét, bắt giữ.

Sự xuất hiện của Lê Sỹ Cường được xem là mắt xích quan trọng trong vụ án.

Theo các luật sư, người sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 193 Bộ luật Hình Sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025) có khung hình phạt thấp nhất là 2-5 năm tù. Nếu số tiền thu lợi bất chính từ 1.500.000.000 đồng thì có thể đối mặt với khung hình phạt từ 15-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Tội đưa hối lộ vi phạm vào Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025), khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Hành môi giới hối lộ thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 8–15 năm tù. Đối với “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12–20 năm tù hoặc tù chung thân.