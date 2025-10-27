Vụ 2 anh em ruột bán bánh bị đâm, 1 người tử vong: Chân dung đối tượng xuống tay

Thông tin về sự việc 2 anh em N.M.T. (sinh năm 2009) và N.C.C. (sinh năm 2003) bị đâm gục trên cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) làm T. tử vong, C. bị thương vẫn khiến dư luận chưa thôi xôn xao. Đối tượng ra tay với 2 nạn nhân đã được xác định là Bùi Quang Sơn (sinh năm 2006, ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Theo nguồn tin trên báo Công an TP.HCM, sau khi gây án vào tối 25/10, Sơn về nhà kể cho gia đình biết chuyện. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã đưa Sơn ra công an phường đầu thú.

Chân dung đối tượng Bùi Quang Sơn gây ra án mạng chỉ vì nghĩ mình bị nhìn đểu. (Ảnh: Người Lao Động)

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận vào khoảng 21 giờ ngày 25/10, Sơn đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú (phường Phan Thiết) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên. Sau đó, nhóm 4 thanh niên bỏ đi nhưng Sơn dùng xe máy đuổi theo vì cho rằng bản thân bị nhóm này nhìn đểu.

Khi đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh, 2 bên xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Do không làm chủ được bản thân nên trong lúc xô xát, Sơn đã lấy dao mang theo đâm nhiều nhát vào nhóm thanh niên khiến M.T. và C.C. bị thương.

Hung khí vụ án. (Ảnh: Dân Việt)

2 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước nhưng vì vết thương quá nặng nên em M.T. không qua khỏi. C.C. hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Thông tin về sự việc khiến dư luận bất bình, chỉ vì lý do rất nhỏ mà dẫn đến án mạng đau lòng.

Được biết, M.T. và C.C. theo gia đình từ quê ở Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ. Gia đình mưu sinh bằng nghề làm bánh bán dạo.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.