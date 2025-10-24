Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Theo đó, Lương Bằng Quang bị cáo buộc cùng vợ Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) đưa 8 tỉ đồng nhờ người "chạy án" để không bị xử lý sai phạm. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang.

Trước khi bị tạm giam, Lương Bằng Quang từng là cái tên quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X với nhiều bản hit từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt hơn một thập kỷ trước.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhạc sĩ - ca sĩ, Lương Bằng Quang còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh. Những năm gần đây, ông này đứng tên điều hành và góp vốn tại một số doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề khác nhau.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dẫn thông tin dữ liệu từ phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, Lương Bằng Quang (sinh năm 1982) hiện giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Doanh nghiệp đặt trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM.

Công ty TNHH Lương Bằng Quang ra đời từ tháng 1/2016, thời điểm nam nhạc sĩ bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật. Khi mới thành lập, Công ty TNHH Lương Bằng Quang có vốn điều lệ 1,9 tỉ đồng, với ba cổ đông sáng lập.

Trong đó, Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn, bà Lâm Thị Mai và ông Vũ Đỗ Vỹ Bình mỗi người góp 475 triệu đồng (25%). Ông Quang (sinh năm 1982) giữ chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 4/2016, công ty này chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Lương Bằng Quang như hiện nay. Trong lần điều chỉnh giấy phép gần đây nhất vào tháng 3-2025, ông Lương Bằng Quang nâng vốn điều lệ từ 1,9 tỉ đồng lên 10,2 tỉ đồng.

Cũng theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết thêm, ngoài vai trò tại công ty mang tên mình, ông Lương Bằng Quang - chồng của hotgirl Ngân 98 còn là cổ đông sáng lập Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group, thành lập tháng 2/2024, đặt trụ sở tại quận 5, TP.HCM.

Khi thành lập, Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỉ đồng, gồm hai cổ đông: Lương Bằng Quang góp 1,53 tỉ đồng (tương đương 51%) và ông Mã Tuấn Vũ góp 1,47 tỉ đồng (49%).

Ông Mã Tuấn Vũ (sinh năm 1992) đảm nhiệm chức vụ giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Sugar Group nhiều lần điều chỉnh thông tin đăng ký và tăng mạnh vốn điều lệ. Trong đó, hồi tháng 6-2024 tăng từ 3 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng.

Đến tháng 5-2025, công ty nâng vốn từ 20 tỉ đồng lên 55 tỉ đồng. Cơ cấu vốn sau khi tăng gồm: Công ty TNHH Lương Bằng Quang (do ông Lương Bằng Quang đại diện) góp 4 tỉ đồng, chiếm 7,273%; Ông Mã Tuấn Vũ góp 16 tỉ đồng, tương đương 29,091%; Ông Phạm Xuân Oai góp 35 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ cao nhất - 63,636%.

Sau khi trở thành cổ đông lớn nhất, tháng 7/2025 ông Phạm Xuân Oai làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới, thay thế ông Mã Tuấn Vũ.

Nhiều chi nhánh công ty liên quan liên quan Lương Bằng Quang đã dừng hoạt động

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Dân trí cho biết, sau khi Lương Bằng Quang bị khởi tố và bắt tạm giam, theo cập nhật mới nhất từ trang thông tin điện tử của Cục Thuế, công ty Sugar Group có 1 trụ sở chính và 4 chi nhánh. Trong đó, chỉ còn trụ sở chính và 1 chi nhánh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) là đang hoạt động, các chi nhánh còn lại đã ngừng hoạt động.

Nhiều chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group đã dừng hoạt động (Ảnh: Chụp màn hình từ Website Cục Thuế).

Bên cạnh đó, chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty TNHH Lương Bằng Quang hiện không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài các công ty trên, Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn lần lượt đứng tên 2 hộ kinh doanh cá thể là ZUBU và Chiu Chiu.