5 thanh thiếu niên ở Đắk Lắk rủ nhau đi tắm biển nhưng 2 người không may bị sóng cuốn mất tích.

Tối 24-10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục tìm kiếm 2 thiếu niên tắm biển không may bị sóng cuốn mất tích.

Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi tắm biển, 2 người bị sóng cao ập vào cuốn mất tích- Ảnh 1.

Khu vực biển nơi 2 thiếu niên bị sóng cuốn mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, một nhóm thanh thiếu niên cùng ngụ xã Xuân Thọ (tỉnh Đắk Lắk) đi tắm biển tại khu vực thuộc khu phố An Thạnh (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk).

Trong quá trình tắm, 2 em Nguyễn Hữu T. và Nguyễn Hữu Đ. (cùng 17 tuổi) không may bị sóng cuốn mất tích.

Theo Đồn Biên phòng Xuân Đài, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng địa phương và người dân tìm kiếm nạn nhân bị sóng cuốn mất tích.

Hiện tại khu vực vịnh Xuân Đài sóng biển cao, trời tối nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

