Xếp hàng từ 1h sáng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội ngoại thành Hà Nội

Bắt đầu từ ngày 21/10, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội) bắt đầu nhận hồ sơ. Với vị trí không quá xa trung tâm thành phố, dự án này đang nhận được sự quan tâm, săn đón của rất nhiều người.

Mặc dù đến 8h30 chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ nhưng ngay từ 7h, dòng người đã xếp thành hàng dài. Thậm chí có những người túc trực tại đây từ 1 - 2h sáng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư chỉ tiếp nhận và xử lý một lượng hồ sơ nhất định trong mỗi ngày.

Nhiều người xếp hàng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội).

Được biết, tổng căn hộ để bán tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ là 419 và 47 căn cho thuê mua. Giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng/m² (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương một căn từ 824 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng. Giá thuê mua tại dự án hơn 288.000 đồng/m². Người thuê cần trả khoảng 11,5 - 22,1 triệu đồng/tháng. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026.

Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ.

Thời gian nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Uy Nỗ từ ngày 21/10 đến 25/11/2025. Trung bình mỗi ngày, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận được khoảng 50-60 bộ hồ sơ.

Khu nhà ở xã hội này thuộc dự án Calyx Residence, nằm ngay cạnh các dãy nhà liền kề và shophouse thương mại.

Công trình nhà ở xã hội bao gồm 4 tòa nhà cao 9 tầng, có 1 tầng hầm và 1 tum, với tổng cộng 466 căn hộ. Trong đó, 419 căn dành để bán và 47 căn cho thuê mua, diện tích dao động từ 40 - 76,6 m².

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án trên là các đối tượng theo quy định tại Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà ở 2023 và đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở.

Các tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.

Sở Xây dựng cũng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo.