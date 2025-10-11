Thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội

Sáng 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội .

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn, khởi công mới 73 dự án với quy mô 57.815 căn; đã hoàn thành 50.687/100.275 căn, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn.

Bộ Công an đã khởi công 6 dự án nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân với quy mô khoảng 4.220 căn. Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ khởi công 8 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang với tổng quy mô 6.547 căn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng việc quản lý, phát triển thị trường bất động sản nói chung, phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguồn cung nhà ở xã hội còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Giá nhà ở tại đô thị lớn vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc phát triển thị trường bất động sản và thực hiện chính sách nhà ở xã hội có quan hệ mật thiết với nhau. Thủ tướng cho rằng, "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề là phải có cách làm, nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung – cầu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nếu vướng mắc ở luật thì trình Quốc hội ban hành văn bản phù hợp ngay tại kỳ họp sắp tới; còn nếu ở nghị định thì Chính phủ giải quyết; các bộ, ngành ban hành thông tư hướng dẫn phù hợp.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, đồng thời kiểm soát tín dụng vào bất động sản mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng bất động sản. Các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất cho vay cho cả nhà đầu tư và người mua nhà.

Phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc

Trên tinh thần đó, các địa phương phải chủ động trong giao đất, thực hiện thủ tục về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền, thiếu chính sách thì tiếp tục đề xuất. Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, phải đa dạng hóa nguồn lực, gồm hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng , phát hành trái phiếu và nguồn lực tư nhân. Các doanh nghiệp cũng phải tiết giảm chi phí để giá thành nhà ở xã hội phù hợp hơn, chấp nhận được.

Cá nhân thu nhập 20 triệu đồng/tháng được xét thuê, mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới, vận hành sàn giao dịch bất động sản, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp, hiệu quả.

Đáng lưu ý, ngày 10/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Về việc này, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục có thông tư quy định chi tiết sau khi Chính phủ đã có Nghị định 261 , để hướng dẫn cụ thể hơn, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào và không giới hạn doanh nghiệp nào, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội; đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế.