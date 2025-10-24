Người nhận 8 tỉ đồng "chạy án" cho Ngân 98 có phải là luật sư?

Vừa qua, Công an TP HCM thi hành lệnh bắt để tạm giam bị can Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TP HCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng khởi tố Lương Bằng Quang (SN 1982, ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, Ngân 98) về tội "Đưa hối lộ"

Trong vụ án này, nhiều người quan tâm về công việc của ông Lê Sỹ Cường và có người đồn đoán ông Cường là luật sư.

Ông Lê Sỹ Cường nhận 8 tỉ từ Ngân 98 để lo cho Ngân không bị xử lý

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, khẳng định ông Lê Sỹ Cường không phải là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM.

Trong khi đó, một nguồn tin khác của Báo Người Lao Động khẳng định ông Cường không phải là luật sư và là người làm việc ở công ty tư nhân. Sau khi Ngân 98 bị bắt, ông Cường bỏ trốn và bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt giữ.

Công an TP HCM thi hành lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop .

Kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000…

Công an TP HCM đọc lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Theo Công an TP HCM, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tháng 7-2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho ông Cường để không bị xử lý.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.