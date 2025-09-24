Kịp thời cứu 5 người bị sóng cuốn ở Mỹ Khê

Ngày 24-9, ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý biển Mỹ Khê (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đội cứu hộ biển Mỹ Khê vừa cứu hộ thành công 5 người bị sóng đánh ra xa bờ trong lúc tắm biển.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi đang trực tại bãi biển, nhân viên Tổ quản lý biển Mỹ Khê phát hiện 5 người bị sóng cuốn. Đội cứu hộ lập tức lao ra ứng cứu, đưa tất cả vào bờ an toàn, trong đó có một cụ 76 tuổi.

Bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Theo ông Ân, hiện bãi biển Mỹ Khê có sóng lớn, xuất hiện dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm cho người tắm biển. Tổ quản lý biển Mỹ Khê đã cắm biển cảnh báo để người dân không bơi quá xa, chú ý tránh những điểm có dòng chảy xa bờ.

Bãi biển Mỹ Khê nằm ở xã Tịnh Khê, cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 12km. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây cũng thường xuyên xảy ra những vụ đuối nước trong lúc tắm biển, đặc biệt vào mùa hè.