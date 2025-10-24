Xe cũ nát, bán xe phải giữ lại biển số để làm thủ tục thu hồi

Cục CSGT (Bộ Công an) đang chỉ đạo các đơn vị đăng ký xe toàn quốc làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo quy định, chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) là người đứng tên trên giấy đăng ký xe phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình. Do vậy, đối với những xe đã cũ nát, không thể hoạt động được hoặc hết niên hạn hoạt động, khi bán, thanh lý (phế liệu), thì chủ xe phải giữ lại biển số xe, mang tới cơ quan đăng ký xe nơi thường trú hoặc đóng trụ sở để làm thủ tục thu hồi biển số.

Trường hợp đã bán, thanh lý xe cũ nát trước đây mà chưa thực hiện thu hồi biển số, thì chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe để khai báo về thông tin của xe.

Nhà chức trách cảnh báo nếu để “kẻ xấu” lợi dụng biển số chưa thu hồi để sử dụng phương tiện đó hoặc lắp lên các phương tiện khác hoạt động, thì chủ xe vẫn phải chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, cảnh sát giao thông toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe, nhằm kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, bảo đảm mỗi công dân, mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh duy nhất.

Hoạt động này góp phần làm sạch dữ liệu “đúng – đủ – sạch”, ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Người dân được khuyến khích kiểm tra, đối chiếu thông tin qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.