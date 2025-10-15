Nghe tiếng kêu cứu, cựu thiếu tá quân y kịp thời cứu du khách bị sóng cuốn ở Côn Đảo

Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Côn Đảo (TPHCM) cho biết cựu thiếu tá quân y Vũ Quang Vạn vừa kịp thời cứu sống nữ du khách 58 tuổi bị sóng cuốn khi đang tắm biển ở khu vực đối diện khách sạn The Secret.

Nạn nhân là bà D.T.H. (ngụ tỉnh Ninh Bình, ra đảo tham quan trưa ngày 14/10). Chiều cùng ngày, bà H. tắm tại bãi biển đối diện khách sạn The Secret và không may bị sóng cuốn ra xa bờ.

Cựu thiếu tá Vũ Quang Vạn cùng bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy nỗ lực cấp cứu cho du khách gặp nạn. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân vùng vẫy cố thoát ra và nhanh chóng bị đuối sức, chìm xuống nước. Nghe tiếng kêu cứu, cựu thiếu tá Vũ Quang Vạn tắm biển gần khu vực trên đã nhanh chóng bơi ra dìu nạn nhân vào bờ an toàn.

Ông Vạn đã phối hợp cùng bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (đang công tác tại trung tâm y tế Đặc khu Côn Đảo) thực hiện hô hấp nhân tạo , ép tim ngoài lồng ngực, giúp nữ du khách gặp nạn hồi tỉnh sau ít phút.

Sau khi sơ cứu ban đầu, bà H. được đưa đến Trung tâm quân dân y Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Hiện sức khỏe nữ du khách đã ổn định.