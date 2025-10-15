“Hot boy” Tống Đông Khuê bị cấm xuất cảnh, phải trả gần 44 tỉ đồng cho bạn gái cũ

Liên quan đến vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi, ngụ TP.HCM) và bị đơn là ông Tống Đông Khuê (26 tuổi, ngụ TP.HCM), theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, TAND TP.HCM vừa công bố bản án phúc thẩm.

Cấp phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông Khuê, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhi, buộc ông Khuê phải trả cho bà Nhi hơn 43,9 tỉ đồng.

Sửa một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nhi đối với ông Khuê về việc yêu cầu trả tiền lãi suất 356 triệu đồng. Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời về tạm thời cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.

Theo HĐXX, Đoàn Thảo Nhi yêu cầu Tống Đông Khuê hoàn trả số tiền đã chuyển khoản là phù hợp với quy định tại Điều 166 Bộ luật Dân sự 2015. Bị đơn cho rằng số tiền nguyên đơn chuyển cho mình là để phục vụ "cuộc sống chung của hai người, không có nội dung nào thể hiện việc vay mượn" nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh làm thay đổi nội dung vụ án.

"Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá toàn diện chứng cứ trong hồ sơ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời xét xử đúng quy định pháp luật", bản án phúc thẩm nêu lý do bác kháng cáo của Khuê.

Trước đó, Dân Trí dẫn lại từ hồ sơ vụ án cho biết, năm 2020, bà Nhi và ông Khuê nảy sinh tình cảm và đã tổ chức lễ đính hôn.

Khi yêu nhau, từ năm 2020 đến năm 2022, nguyên đơn nhiều lần chuyển tiền cho bị đơn, tổng cộng 106,8 tỷ đồng. Sau đó, ông Khuê trả 46,1 tỷ đồng. Bà Nhi nhiều lần yêu cầu, nhưng người yêu cũ không trả thêm, nên khởi kiện với yêu cầu trả lại 43,9 tỷ đồng.

Cuối tháng 2, TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ) xét xử sơ thẩm. Tại tòa, luật sư của bà Nhi cho rằng, nguyên đơn và bị đơn chưa đăng ký kết hôn nên số tiền thân chủ của mình chuyển cho ông Khuê không phải là tài sản chung, không có chứng cứ, tài liệu thể hiện giữa 2 người này có quan hệ làm ăn. Từ đó, luật sư bảo vệ cho người phụ nữ này đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Ngược lại, phía bị đơn cho rằng, giữa ông Khuê và bà Nhi đã tổ chức lễ đính hôn, sinh sống như vợ chồng, nguyên đơn khởi kiện, nhưng không có hợp đồng vay, không có thời hạn, lãi suất.

Bên cạnh đó, bị đơn cho rằng bà Nhi yêu cầu ông Khuê chuyển 53,7 tỷ đồng để mua nhiều xe sang, như: Mercedes-Maybach, Rolls-Royce, Ferrari… Vì vậy, phía bị đơn đề nghị HĐXX bác toàn bộ đơn khởi kiện của bà Nhi.

Được tòa xác định là người làm chứng trong vụ án này, ông Phan Công Khanh (hồ sơ thể hiện các đương sự có mua 2 chiếc xe của ông Khanh) khai quen biết ông Khuê từ năm 2021, số tiền và những lần giao dịch do bị đơn chuyển khoản cho ông Khanh là tiền mua xe. Đồng thời, người này nói không biết bà Nhi và không liên quan tới tranh chấp giữa 2 người nên không có ý kiến.

Theo HĐXX, ông Khuê cho rằng, nội dung chuyển khoản không thể hiện việc vay tiền, nhưng không chứng minh được việc bà Nhi tặng bị đơn 60,7 tỷ đồng. Đồng thời, tòa xác định 2 người này chưa đăng ký kết hôn, nên không phát sinh quyền, nghĩa vụ vợ chồng, các giao dịch không nhằm phục vụ nhu cầu vợ chồng.

Ông Khuê cho rằng, nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của bà Nhi, nhưng không đưa ra được chứng cứ chuyển khoản theo yêu cầu của nguyên đơn.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhi, buộc ông Khuê phải trả cho nguyên đơn số tiền gần 44 tỷ đồng.

Không chấp nhận phán quyết trên, bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Phía nguyên đơn đòi lại tiền là có cơ sở chấp nhận

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 28/7/2025, tòa án yêu cầu bị đơn, nguyên đơn cung cấp tài liệu, chứng cứ. Các bên đã cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu về việc mua bán xe ôtô và du thuyền; giao dịch chuyển khoản giữa bà Nhi và ông Khuê, giữa bà Nhi với bên thứ ba và giữa ông Khuê với bên thứ ba từ năm 2020 đến năm 2022.

Phía bị đơn cũng cung cấp các bản photocopy giao dịch chuyển khoản do chính ông Khuê thực hiện với với một số cá nhân. Phía bị đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh bà Nhi là người yêu cầu ông Khuê thực hiện các giao dịch này hay liên quan đến các giao dịch này.

Cấp phúc thẩm xét thấy, ông Khuê không cung cấp được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào thể hiện bà Nhi tặng cho hoặc đồng ý để ông Khuê sử dụng số tiền nêu trên mà không có nghĩa vụ hoàn trả. Bà Nhi không thừa nhận lời trình bày của bị đơn về mục đích chuyển tiền, lời khai người làm chứng và tài liệu có trong hồ sơ không phù hợp với lời trình bày của ông Khuê.

Tống Đông Khuê và Đoàn Thảo Nhi khi đính hôn. Ảnh: Ngoisao.vnexpress.net

Cấp phúc thẩm cho rằng, hầu hết nội dung các giao dịch chuyển khoản không ghi cụ thể là "cho vay". Tuy nhiên, nội dung này cũng không thể hiện việc tặng cho, giao dịch chuyển hộ tiền theo yêu cầu của bà Nhi hay phục vụ chi tiêu sinh hoạt cả hai. Bị đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình. Mặt khác, bà Nhi là người chủ động thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho ông Khuê, đồng thời có cung cấp thông tin sao kê chứng minh. Ông Khuê chuyển khoản cho bên thứ ba nhưng không chứng minh được việc thực hiện các giao dịch do có yêu cầu bà Nhi.

Do đó, việc bà Nhi yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã chuyển khoản là có cơ sở chấp nhận.

Từ các phân tích trên, cấp phúc thẩm có đủ cơ sở xác định bà Nhi có quyền yêu cầu ông Khuê hoàn trả lại số tiền đã chuyển khoản và ông Khuê không chứng minh cho lời trình bày của mình. Ông Khuê kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm nhưng không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ án.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích các bên, xét xử phù hợp với quy định pháp luật. Các bên đương sự xác nhận có sai số khi tính toán do sao kê tài khoản ngân hàng có sự chênh lệch giảm về số tiền 43.995.731.101 đồng thành 43.995.619.987 đồng, nên sửa bản án sơ thẩm buộc bị đơn trả cho nguyên đơn 43.995.619.987 đồng.



