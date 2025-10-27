Gắn kết cộng đồng thông qua thể thao: ANESSA cùng trẻ em Việt tận hưởng hoạt động vui chơi ngoài trời

Sáng ngày 19/10/2025, sân bóng Mansion Sports Club (Q.7, TP. HCM) rộn ràng tiếng cười và tiếng hò reo của gần 80 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Dưới ánh nắng chan hòa, các em cùng phụ huynh tham gia ngày hội thể thao trong khuôn khổ "ANESSA Sunshine Project" - sáng kiến toàn cầu của thương hiệu chống nắng ANESSA, phối hợp cùng Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn Bóng đá TP. HCM (HFF).

Không chỉ là một buổi vận động, sự kiện còn là dịp để trẻ em Việt rèn luyện sức khỏe, học cách chăm sóc làn da và tận hưởng niềm vui dưới ánh mặt trời – điều tưởng chừng đơn giản nhưng ngày càng trở nên hiếm hoi trong cuộc sống hiện đại.

Khi các con được cùng nhau khám phá niềm vui dưới ánh nắng

Trong nhịp sống hiện đại, thành tích học tập luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều phụ huynh Việt, khiến trẻ có ít thời gian dành cho các hoạt động ngoài trời. ANESSA hiểu rằng sự phát triển toàn diện không chỉ đến từ tri thức mà còn từ niềm vui vận động và kết nối với thiên nhiên.

Chính vì vậy, thương hiệu luôn nỗ lực đồng hành cùng trẻ em và gia đình Việt, khuyến khích trẻ cân bằng giữa học tập và vui chơi. Thông qua những hoạt động lành mạnh ngoài trời vừa rèn luyện thể chất, vừa hỗ trợ tăng cường nhận thức và tinh thần tự tin.

Tại sự kiện ngày 19/10, các em được trực tiếp hướng dẫn bởi các huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp khi thực hiện các bài tập vận động, tham gia trò chơi bóng đá và được trải nghiệm quan sát hiệu quả chống nắng thông qua UV camera, đồng thời học cách thoa kem chống nắng đúng chuẩn. Sự kết hợp giữa vận động, giáo dục và tương tác trực quan giúp trẻ vừa học vừa chơi một cách gần gũi nhất.

Với các bậc phụ huynh, sự kiện thuộc khuôn khổ dự án toàn cầu "ANESSA Sunshine Project" là cơ hội cho con vận động, học hỏi để thấy rằng, ánh nắng không còn là nguy hại nếu ta biết cách bảo vệ đúng cách. Việc để trẻ tự do vận động dưới nắng không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là bước đầu để hình thành tinh thần sống tích cực, mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Sự kiện kết nối con trẻ thông qua các hoạt động cùng trải nghiệm, cùng học cách tận hưởng ánh nắng một cách lành mạnh và an toàn.

"ANESSA Sunshine Project": hành trình lan tỏa tinh thần "Free to Shine"

"ANESSA Sunshine Project" được thương hiệu chống nắng số 1 châu Á khởi xướng với tầm nhìn thúc đẩy phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ em toàn cầu. Dự án tập trung vào ba trọng tâm chính: Trải nghiệm – Giáo dục – Hỗ trợ, hướng đến việc xây dựng nền tảng sức khỏe toàn diện và bền vững cho thế hệ tương lai.

Trong năm 2025, dự án đã được tổ chức 3 lần tại Việt Nam, phối hợp cùng JFA, HFF, và các đối tác như Trường Victoria Nam Sài Gòn, CLB Kawasaki Frontale, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu khuyến khích trẻ vận động ngoài trời, rèn luyện thể chất và học cách bảo vệ bản thân dưới ánh nắng.

Từ những giờ bóng đá sôi nổi đến khoảnh khắc trẻ hào hứng quan sát hình ảnh tia UV qua UV Camera, "ANESSA Sunshine Project" lan tỏa thông điệp tích cực về sức khỏe và tinh thần sống năng động

Bên cạnh những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, ANESSA còn khẳng định vị thế là thương hiệu chống nắng số 1 Châu Á*1 thông qua việc không ngừng nghiên cứu và đổi mới công nghệ bảo vệ da. Cụ thể, các sản phẩm chống nắng ANESSA thuộc dòng Mild với công thức lành tính, không cồn, kết hợp với công nghệ tiên tiến chống trôi trong nước nhằm thích nghi hoàn hảo với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, giúp duy trì khả năng bảo vệ tối ưu ngay cả khi da đổ mồ hôi hoặc tiếp xúc với nước. Nhờ khả năng chống trôi vượt trội này, ANESSA không chỉ là lớp bảo vệ làn da mạnh mẽ trước tia UV, mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ và đáng tin cậy trong mọi hoạt động ngoài trời từ thể thao, dã ngoại đến những giờ vui chơi ngoài nắng.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và những giá trị hướng về cộng đồng thể hiện nỗ lực của ANESSA trong việc lan tỏa lối sống tích cực, nơi con người có thể tự do tận hưởng từng khoảnh khắc dưới ánh mặt trời.

Từ buổi sáng 19/10 rực rỡ ở TP.HCM, "ANESSA Sunshine Project" đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng phụ huynh và học sinh thông qua niềm vui vận động và thông điệp ý nghĩa về sức khỏe, tinh thần và gắn kết cộng đồng.

Với tầm nhìn đến năm 2030, ANESSA đặt mục tiêu mở rộng dự án đến 12 quốc gia châu Á*2 và tạo ảnh hưởng tích cực đến hơn 300.000 trẻ em trên toàn cầu. Dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của thương hiệu trong việc gắn kết giá trị sản phẩm với trách nhiệm xã hội, hướng tới một thế hệ khỏe mạnh, năng động và tự tin tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

*1 Theo Euromonitor: Khảo sát doanh thu thị trường bán lẻ 2024 thuộc báo cáo Ngành hàng làm đẹp & chăm sóc cá nhân 2025. Định nghĩa về Châu Á từ Euromonitor. Theo tổng doanh thu của tất cả sản phẩm thuộc nhãn hàng chống nắng ANESSA.

*2 Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.