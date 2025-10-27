Phường Hoàn Kiếm thông tin vụ việc cô gái khỏa thân tử vong dưới Hồ Gươm

Ngày 27/10, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) báo cáo về việc cô gái tử vong dưới Hồ Gươm .

Khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực Hồ Gươm (vị trí đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện cô gái có biểu hiện không bình thường bơi dưới hồ.

Hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo của người dân, Công an phường Hoàn Kiếm liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7 Phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người. Khi được vận động vào bờ, người này không hợp tác mà tiếp tục bơi ra xa.

Một đội viên an ninh trật tự thuộc Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng người đàn ông nước ngoài đã bơi ra cứu và đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng không mặc quần áo.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế 115 sơ cứu, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận cô gái đã không qua khỏi.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng xác minh danh tính, thân nhân nạn nhân để thực hiện các bước hỗ trợ, mai táng theo quy định.