Vụ cô gái không mặc quần áo lội xuống Hồ Gươm: Nạn nhân đã tử vong, hé lộ nguyên nhân

Liên quan đến sự việc một cô gái không mặc quần áo, lội xuống Hồ Gươm, nghi bị đuối nước dưới hồ xảy ra sáng 25/10 đang gây xôn xao trong dư luận, ngày 27/10, trao đổi với báo VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân sau đó đã được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bước đầu xác định, cô gái có các dấu hiệu mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước. Về danh tính của cô gái gặp nạn, hiện công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lấy vân tay để xác minh danh tính.

Nạn nhân ra khu vực nước sâu rồi mất kiểm soát và bị đuối nước.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái lội ra chỗ nước sâu tại Hồ Gươm rồi dần dần chìm xuống. Nạn nhân sau đó được 2 người đàn ông bơi ra cứu, đưa lên bờ, được mọi người hô hấp nhân tạo.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, cô gái lội men theo hồ, không mặc quần áo. Người này sau đó tiến ra khu vực sâu hơn, không kiểm soát được tình hình và bị đuối nước.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã báo sự việc cho cơ quan chức năng. Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ ngay khi tiếp nhận thông tin.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cứu cho cô gái, đồng thời đưa vào viện cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.