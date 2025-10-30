Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố Phạm Thái Mai Hương (SN 1983, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt đến tù chung thân.

Phạm Thái Mai Hương tại Cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, năm 2018, Đào Đan Thanh cùng nhiều người có chuyển tiền đầu tư cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án ở Australia do Nhựt là chủ đầu tư. Tuy nhiên sau đó, Nhựt không giao nhà và cũng không trả lại tiền.

Tháng 8/2023, khi biết tin Nhựt về Việt Nam nên các nạn nhân nói trên họp bàn, tìm cách tố cáo Nhựt ra công an. Lúc này Phùng Thị Huân (em dâu của Thanh) giới thiệu cho các nạn nhân gặp Phạm Thái Mai Hương là người quen biết với Huân trước đó.

Ngày 21/8/2023, gặp các nạn nhân tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), Hương tự giới thiệu đang công tác ở Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngành công an, có thể giúp các nạn nhân yêu cầu Nhựt trả lại tiền. Hương yêu cầu mỗi người đưa 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỷ đồng để đưa "chi phí trà nước cho anh em làm việc vất vả".

Các nạn nhân đồng ý và sa đó đã chuyển cho Hương tổng cộng gần 14 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, do vẫn chưa lấy lại được tiền nên các nạn nhân gọi điện hỏi. Hương tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền đề đăng báo, truyền hình để "tố giác" nhưng các nạn nhân không đồng ý, yêu cầu trả lại tiền. Lúc này, Hương nói đã đưa hết số tiền cho cán bộ làm việc ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nên không lấy lại được.

Đến tháng 11/2023, do nghi ngờ bị lừa đảo, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Phạm Thái Mai Hương tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Phạm Thái Mai Hương khai có nhận tổng cộng gần 14 tỷ đồng để lo giúp các nạn nhân lấy lại tiền. Hương không thừa nhận việc đưa ra thông tin bản thân đang làm việc tại Thanh tra Chính phủ , đồng thời sau khi nhận tiền, Hương đã đưa cho một số cán bộ công an để nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, quá trình điều tra không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Hương đưa tiền cho cán bộ công an. Do đó, có cơ sở quy kết Hương đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại đưa tiền và chiếm đoạt.

Đối với Phùng Thị Huân, cáo trạng xác định: quá trình điều tra, xác định bà Huân chỉ là người giới thiệu Hương cho các nạn nhân để tư vấn, giải quyết vụ việc tố cáo Huỳnh Đại Quang Nhựt. Bà Huân không biết việc Hương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền và không hưởng lợi gì trong vụ án này nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý Phùng Thị Huân.