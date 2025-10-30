Người đàn ông được phát hiện tử vong dưới giếng nước sau 3 ngày mất tích

Theo đó, khoảng 13h ngày 30/10, người dân đi làm rẫy tại cánh đồng Động Triều, thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, thì phát hiện thi thể dưới giếng nước.

Thi thể ông Thìn được phát hiện dưới giếng nước.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường nhanh chóng cử lực lượng đến ngay hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức T. (SN 1951, trú thôn Hòa Thuận, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo thông tin từ gia đình, ông T. đã rời khỏi nhà từ sáng 27/10 và mất liên lạc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây hơn 2 tháng, một người dân xã Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An) đang đi cắt cỏ thì phát hiện 2 thi thể phân hủy dưới mương nước.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Tam cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, cả hai thi thể trong quá trình phân hủy mạnh.