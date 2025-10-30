Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM lên tiếng về nghệ sĩ hát nhạc lệch chuẩn

Chiều 30-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước vấn đề báo chí đặt ra về tình trạng một số nghệ sĩ sáng tác, hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã có văn bản, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP HCM mà đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã có thông tin phản hồi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết TP HCM là địa phương có đời sống nghệ thuật diễn ra sôi nổi, phong phú và đa dạng bậc nhất cả nước; một trong những trung tâm văn hóa - nghệ thuật lớn với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao, trả lời báo chí tại buổi họp báo chiều 30-10; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố luôn được Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ.

Đồng thời chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn nhằm chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời trong hoạt động nghệ thuật, qua đó đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; trong đó có những trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn đã tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Ngoài ra, Sở còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật phát huy tài năng, cống hiến cho công chúng những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần xây dựng bộ mặt văn hóa nghệ thuật của TP HCM ngày càng lành mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái "tôi" cá nhân, thể hiện sự phản cảm trong nội dung, hình thức hoặc cách biểu đạt.

Một số tác phẩm, tiết mục biểu diễn có yếu tố phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, hình thức không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không thể hiện vai trò, chức năng định hướng về nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng; cổ súy lối sống tiêu cực, đặc biệt trong giới trẻ.

Đối với các trường hợp vi phạm, Sở sẽ có các biện pháp kiên quyết xử lý; đồng thời lắng nghe ý kiến chuyên gia, phối hợp các tổ chức, đoàn thể để giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng cho hay đối với các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của TP HCM, Sở và các cơ quan liên quan căn cứ trên mục đích, yêu cầu của sự kiện, đã hợp tác với các thành phần sáng tạo phù hợp, trong đó lực lượng nghệ sĩ biểu diễn được chú trọng ngoài năng lực chuyên môn còn đề cao yếu tố chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và văn hóa ứng xử.

Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong cho biết trước tình trạng một số nghệ sĩ sáng tác, hát nhạc phản cảm, lệnh chuẩn văn hóa, Ban đã có chỉ đạo bằng văn bản và nhận được phản hồi rất tích cực từ công chúng, cộng đồng mạng, các giới.

Ông Tăng Hữu Phong đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ hơn để môi trường văn hóa ngày càng văn minh, hiện đại, đi sát với giá trị văn hóa Việt Nam. "Tôi thấy có nhiều nghệ sỹ rất lạ khi lựa chọn hướng tiếp cận công chúng hơi lệch chuẩn như vậy" - ông Tăng Hữu Phong bày tỏ.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị của thành phố về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc. Điển hình như trường hợp ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc được trình diễn ngày 16-10 tại Hà Nội, với ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn; ca sĩ Pháo với bài "Sự nghiệp chướng"; Rapper GDucky với bài "Miền mộng mị", Jack với bài "Chưa bao giờ", Andree với bài "Kẹo", Bray x Đạt G với bài "Cao ốc 20"; Hiếu Thứ Hai với bài "Trình"; Andree x Bình Gold với bài "Em iu".... Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Thanh tra TP HCM tiến hành thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa. Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP HCM.



