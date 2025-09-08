Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TP.HCM

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Hứa Duy Phương (SN 1987, cư trú tại TPHCM) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xác định Phương và 3 người này là nhóm nghi phạm gây ra vụ ẩu đả tại quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ) có sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ và YouTuber.

Nhóm người ẩu đả tại quán ăn ở phường An Lạc (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, ngày 6/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người ẩu đả tại quán ăn; trong đó có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ như H.L., V.V.L.T, (nghệ danh L.T.) và các YouTuber.

Clip thể hiện một nhóm người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát tại quán ăn nói trên. Trong clip có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber.

Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn. Nạn nhân được một số người khác hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy máu ở vùng đầu. Phát hiện vụ việc, nhiều người vào can ngăn.

Các đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều mong cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.