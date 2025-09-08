Người Hải Phòng thích thú lên chuyến xe 0 đồng xem triển lãm Quốc gia

TP Hải Phòng bố trí ô tô khách đưa đón miễn phí người dân tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thời gian, lịch trình 8h-8h30 đón và 15h-15h30 trả khách tại hai điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (phố Lạch Tray) và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương cũ).

Tham gia triển lãm quốc gia, TP Hải Phòng có gian hàng trong nhà rộng 375m2 và gian hàng ngoài trời rộng hơn 9.000m2 với chủ đề "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình". Điểm nhấn gian hàng là khu sa bàn, nơi tái hiện hành trình phát triển toàn diện của Hải Phòng qua từng giai đoạn lịch sử. Trong đó, có khu vực mô phỏng quy hoạch chi tiết và tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2045, cùng 5 bản đồ minh họa sinh động.

Thông qua triển lãm, Hải Phòng muốn giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa riêng, đang lưu giữ bảo tồn nhiều di sản thế giới phong phú, đa dạng; vùng đất khoa bảng. Đồng thời, còn là mảnh đất hứa với các nhà đầu tư.