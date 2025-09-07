Biết ơn và tự hào: Người trẻ ngập tràn cảm xúc khi trải nghiệm triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”

Tuyến đường Trường Sa, cầu Đông Trù - hướng về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) những ngày này lúc nào cũng tấp nập xe cộ qua lại, có những khi còn tắc cứng. Từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân đến đây để tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". Trong đó, triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" thuộc khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước là một phần quan trọng, hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

"Ước gì triển lãm kéo dài thêm nhiều ngày nữa để chúng mình được đi thêm nhiều lần, học thêm nhiều điều nữa" là chia sẻ chung của nhiều bạn trẻ sau khi tham quan triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường".

Trong dòng người đến tham quan triển lãm, dễ dàng nhận thấy có không ít người trẻ. Hòa mình vào dòng chảy của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn được dẫn dắt qua tám phân khu. Bằng lối kể chuyện gần gũi, hướng dẫn viên/ thuyết minh viên chỉ ra từng điểm nhấn tiêu biểu cùng những câu chuyện ý nghĩa. Hành trình lịch sử từ đấu tranh hào hùng đến những thành tựu hiện tại của dân tộc ta dưới sự dẫn đường của Cờ Đảng trong suốt 95 năm qua như "hiện ra" trước mắt, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ những công nghệ đặc biệt trong các không gian tương tác.

Các bạn trẻ tham gia hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng.

Phương Thảo (30 tuổi, Núi Trúc, Hà Nội) chia sẻ: "Như mọi đứa trẻ Việt Nam khác, mình lớn lên cùng 5 điều Bác Hồ dạy, cùng những bài hát, chuyện kể về Bác Hồ. Vì thế, mình đặc biệt ấn tượng khu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng. Không chỉ là hình ảnh hay tư liệu đơn thuần, không gian này được thiết kế rất sinh động và trang trọng, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và cảm xúc truyền thống. Mình thực sự rất xúc động".

Không chỉ nhìn rõ - hiểu sâu, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ ghi lại những điều tâm đắc, ấn tượng khi tham quan triển lãm.

Triển lãm không chỉ gây ấn tượng cho người xem, đặc biệt là giới trẻ qua những phần trưng bày hiện vật tĩnh hay các công nghệ tương tác mà cả sân khấu bán thực cảnh cũng gây xúc động mạnh. Sân khấu được tái dựng công phu với núi đồi, hầm hào, xe tăng hiện ra vô cùng chân thực khiến người xem như đang đứng giữa chiến trường khói lửa của những năm tháng lịch sử. Khởi đầu bằng những mất mát, bi thương lột tả sự khốc liệt của chiến tranh và rồi kết thúc là khoảnh khắc vỡ oà hạnh phúc của ngày toàn thắng. "Mình đã khóc khi xem những thước phim lịch sử đầy khó khăn và oanh liệt của ông cha ta vì thực sự thấy mọi người khổ quá, nhưng bất chấp tất cả, ý chí của ông cha ta thật quật cường. Họ đã quyết định rời xa gia đình từ những năm đôi mươi, chiến đấu với sự thiếu thốn về các trang thiết bị. Phần diễn hoạt cảnh cũng rất chân thật, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh và ánh sáng tại phòng chiếu càng làm mình xúc động", bạn Hồng Vân (25 tuổi, Hà Nội) vẫn còn nghẹn ngào khi kể lại.

Sân khấu bán thực cảnh với kết cấu hai hồi đầy cao trào, câu chuyện lịch sử được nối liền mạch từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Hiệp định Genève đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975 giải phóng miền nam, non sông liền một dải gây xúc động mạnh cho người xem.

Tết Độc lập năm nay, giới trẻ không chỉ được trực tiếp lắng nghe, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử qua những hình ảnh, hiện vật, câu chuyện và cả công nghệ hiện đại tại triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" mà còn có thêm một "điểm hẹn" lịch sử đặc biệt nữa là triển lãm số cùng tên. Nếu không thể đến trực tiếp để trải nghiệm, thì chỉ cần một cái nhấp chuột, không gian triển lãm số sẽ mở ra để bạn có thể dễ dàng bước vào dòng chảy của lịch sử, khám phá hành trình vẻ vang của dân tộc. Bằng hình thức nhập vai, bạn "mở" từng cánh cửa, "bước vào" từng không gian, "chạm vào" từng hiện vật, có cả những di vật quý từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được số hoá bằng công nghệ scan 3D, hình ảnh xác máy bay B52 rơi xuống Hà Nội hay đọc rõ từng chữ trong những tờ báo đầu tiên của Đảng như Báo Cứu Quốc, Báo Nhân Dân, Cờ Giải Phóng…

Không gian triển lãm số tái hiện sinh động như không gian triển lãm thật với nội dung được hệ thống khoa học, giúp người tham quan dễ dàng trải nghiệm trên máy tính hay điện thoại thông minh.

Theo cách nói của các bạn trẻ hiện nay thì "Yêu nước không phải là ‘trend’, yêu nước nằm ở trong gen chúng mình". Lòng yêu nước của người Việt, thời nào cũng có. Chúng ta được sinh ra với một "mã gen" chung, là "mã gen yêu nước". Tình yêu ấy lớn dần qua năm tháng và không giới hạn ở bởi địa lý, không gian hay thời gian. Lòng yêu nước của người trẻ càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn thông qua nhiều hoạt động được nhà nước tổ chức mà chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một minh chứng điển hình. Bằng nhiều hoạt động, những câu chuyện lịch sử, những con người bình thường mà ý chí phi thường, tinh thần bất khuất của mảnh đất hình chữ S nhỏ bé ngày càng được khắc họa rõ nét. Chính vẻ bình dị đó đã làm nên đất nước Việt Nam anh hùng. Dưới lá cờ Đảng, cha ông ta đã từng sống và chiến đấu hết mình vì lý tưởng. Dưới ánh sáng của Đảng dẫn đường, dân ta đã bước qua lầm than. Qua triển lãm, thế hệ trẻ Việt Nam càng hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự chủ, và càng có thêm động lực tiếp bước cha ông, xây dựng Việt Nam hùng cường.

Theo thông tin ban đầu, triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" mở cửa từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tuy vậy, đáp ứng mong ngóng của người dân, hiện tại triển lãm được kéo dài thêm 10 ngày, đến 15/9/2025. Hãy cùng đến triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" để tự mình cảm nhận, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tin vào đường lối dẫn dắt của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.