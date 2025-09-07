Mua 100kg rau củ, mượn vườn cà rốt, quay quảng cáo thổi phòng tác dụng kẹo Kera

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT công ty); Lê Thành Công; Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021).

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera , 5 bị can trên mặc dù là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera nhưng không quan tâm thực tế Công ty Asia sản xuất bằng nguyên liệu gì; thành phần, hàm lượng thành phần và quy trình sản xuất thực tế như thế nào mà chủ yếu quan tâm đến hình thức, mẫu mã kẹo Kera để tập trung vào việc quảng cáo trên mạng.

Sau phiên livestream ngày 12/12/2024 của Nguyễn Thị Thái Hằng, nhận thấy sản phẩm kẹo Kera tiêu thụ tốt, có lợi nhuận cao, các cá nhân trên mới bắt đầu liên hệ, trao đổi, hỏi về quy trình sản xuất.

Hoa hậu Thuỳ Tiên trong clip quảng cáo kẹo Kera.

Nhưng thực tế mục đích là để phục vụ cho việc quay dựng các video thể hiện kẹo Kera như một loại thực phẩm bổ sung, được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap của Công ty Asia tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk...

Để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm kẹo Kera; Lê Tuấn Linh cùng Lê Thành Công chỉ đạo xây dựng kịch bản, quay video vườn trồng nguyên liệu, nhà máy của Công ty Asia để đăng tải lên tài khoản Tiktok cá nhân của Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và tổ chức các phiên livestream trên các kênh Tiktok của Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh, có sự tham gia của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, với vai trò đại diện nhãn hàng Kera.

Trước thời điểm quay vườn trồng nguyên liệu, nhà máy và livestream, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều xem bảng tự công bố sản phẩm, nhãn sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm của Công ty Avatek (đối với kẹo Kera) nên đều biết rõ trên phiếu kiểm nghiệm không thể hiện kẹo Kera có thành phần 10 loại rau củ quả, hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera là rất thấp, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ như nội dung quảng bá, giới thiệu công bố.

Quá trình trao đổi với Công, Nguyễn Phong (Chủ tịch Công ty Asia) giới thiệu Công ty Asia có 2 vùng nguyên liệu tại Đắk Lắk, Đà Lạt. Để giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera được sản xuất từ các loại rau, củ quả tươi với dây chuyền sản xuất hiện đại, Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh giao cho Nguyễn Hoàng Ánh Lan (công tác viên phụ trách mảng truyền thông của Công ty Chị Em Rọt) liên hệ với Phong để hỏi thông tin về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera phục vụ cho việc xây dựng kịch bản, lên chương trình quay và đạo diễn việc quay dựng, chỉnh sửa video quảng cáo để đăng tải trên mạng xã hội.

Nguyễn Hoàng Ánh Lan đề nghị Phong tìm giúp vùng trồng có đầy đủ các nguyên liệu, chuẩn bị 20 quần áo (mũ, áo dài tay, găng tay, đôi ủng), nông cụ (xe công nông; máy cày, rổ sọt đựng trái cây, bảng hiệu farm...), tìm các bé thiếu nhi để phục vụ cho cảnh quay thiếu nhi ăn kẹo, các bé mặc đồ đồng bào để quay dựng ở vùng trồng...

Sau đó Ánh Lan xây dựng 3 kịch bản, trong kịch bản có nhiều thông tin không đúng sự thật như đưa thông tin về trang trại rộng 300 ha, đạt các chứng nhận như VietGap, Global GAP, Organic; kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả tươi ngon: Cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh. Kẹo này bổ sung chất sơ, dưỡng chất từ nhiều loại rau củ mà một người bình thường khó có thể ăn đủ trong một ngày.

Để phục vụ cho việc quay video quảng cáo tại nhà máy của Công ty Asia, Phong chỉ đạo mua thêm 10 loại rau củ quả tươi (gấp 5 lần bình thường tương ứng 100 kg) theo yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt.

Ngày 2/1, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đi cùng đoàn quay phim đến nhà máy của Công ty Asia, quay về quy trình sản xuất để quảng cáo đến người tiêu dùng là kẹo Kera được sản xuất từ các loại rau củ quả tươi với dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa để giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng của các loại rau củ quả.

Do Công ty Asia không có vùng nguyên liệu và yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt phải có nông trại đầy đủ 10 loại rau của quả để quay video quảng cáo kẹo Kera nên ngày 4/1, Nguyễn Phong liên hệ, mượn vườn cà rốt của ông N.Đ.H. (Đà Lạt) và thuê nông trại của Công ty TNHH Viet F.A.RM (cùng ở Đà Lạt) để nhóm Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Thùy Tiên quay video quảng cáo theo kịch bản. Các bị can biết rõ đây là vườn rau do Phong liên hệ mượn để quay quảng cáo.

Sau khi quay xong, Hằng Du Mục chỉnh sửa video, ghép nhạc, thu âm nội dung giới thiệu về quy trình sản xuất kẹo Kera: "Kera chọn chọn nguồn nông sản sạch ở nơi đây làm nguyên liệu để sản xuất ra viên kẹo rau củ Kera".

Quang Linh cũng làm video giới thiệu kẹo Kera tại vườn rau ở Đà Lạt. Linh quảng cáo: "Ai mà không ăn được rau củ quả thì mua cái này bổ sung chất xơ, vitamin này, dinh dưỡng".

Còn Thùy Tiên quảng cáo: "Trẻ trên ba tuổi là có thể sử dụng được nha, mẹ bầu cũng dùng được luôn. Đây là nhà máy có quy mô hơn 2000m2 và là nhà máy đầu tiên đạt chứng nhận GMP tại Đắk Lắk. Tính ra thì mỗi lần đi làm hay đi công tác mang theo một lọ nhỏ gọn là tiện lợi. Vậy cứ sau mỗi bữa ăn thì mình ăn thêm 2-3 viên để bổ sung chất xơ".

Cơ quan điều tra xác định trong video có nhiều thông tin không đúng sự thật như trang trại rộng 300 ha, đạt các chứng nhận VietGap, kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả tươi ngon.

Từ sự quảng cáo thổi phồng này, Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Sau khi thanh toán cho đơn vị sản xuất hơn 5 tỷ, nhóm bị can hưởng lợi bất chính 12,4 tỷ.

Hằng Du Mục được công ty trả hoa hồng hơn 177 triệu đồng, Quang Linh Vlog được chia hơn 182 triệu đồng, hoa hậu Thuỳ Tiên được chia hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng.