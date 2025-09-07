CLIP: Bắt quả tang cơ sở massage Diễm Kiều bán dâm 700.000 đồng/lượt

Sáng 7-9, tin từ Công an xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ mua bán dâm xảy ra tại một cơ sở massage trên địa bàn.





Các đối tượng bị bắt quả tang tại cơ sở massage Diễm Kiều

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lúc 23 giờ 30 phút ngày 5-9, Công an xã Cái Bè tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Diễm Kiều trên địa bàn ấp An Thạnh, xã Cái Bè.

Cơ sở massage Diễm Kiều do ông Nguyễn Ngọc Cương (SN 1965; ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý cơ sở là Nguyễn Tấn Đạt (SN 2000; ngụ phường Cao Lãnh).

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với giá 700.000 đồng/lượt khách. Sau mỗi lượt bán dâm, các tiếp viên sẽ nộp lại cho cơ sở 100.000 đồng, thông qua người quản lý.

Công an xã Cái Bè tạm giữ các tang vật liên quan, ra quyết định tạm giữ đối tượng Đạt để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "chứa mại dâm"; đồng thời lập biên bản để điều tra, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.