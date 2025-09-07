Truy nã vợ chồng Hoàng Thu Trang và Trần Trung

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 6/9 cho biết đã ra quyết định truy nã 2 vợ chồng Trần Trung (SN 1973) và Hoàng Thu Trang (SN 1982), cùng thường trú tại 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 08/01/2025, nhóm của vợ chồng Trung và Trang đã đến gặp người thuê nhà là chị H (SN 1992) tại tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã. Nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Quyết định truy nã các đối tượng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/8/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang.

Nếu phát hiện các đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0915121989), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.