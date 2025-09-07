Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết lại sạt lở, giao thông ùn ứ

Sáng 7-9, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục đường bộ Việt Nam) cho biết các đơn vị liên quan đã phối hợp xử lý sự cố sạt lở cát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Trước đó, khoảng 2 giờ 35 phút ngày 7-9, mưa lớn kéo dài làm sạt lở taluy dương, đất cát từ trên cao tràn xuống đường cao tốc hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại Km 215+620 (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng dọn dẹp cát tràn xuống tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, sáng 7-9. Ảnh: ĐP

Khối lượng đất cát sạt lở kéo dài khoảng 30 m, dày trung bình 50 cm, chiếm một làn xe, gây cản trở nghiêm trọng đến phương tiện lưu thông.

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực vẫn có mưa to, song hệ thống biển báo hiệu đường bộ đã được lắp đặt đầy đủ.

Cát tràn khiến lưu lượng xe qua lại bị ùn ứ, di chuyển chậm, nhưng công trình đường bộ không bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau đó, Công ty ĐTXD 886 - Thành Nam đã phối hợp ngăn dòng chảy, thu dọn đất cát, tạo lối tạm cho xe cộ di chuyển qua khu vực sạt lở, điều tiết giao thông.

Hiện các đơn vị liên quan đang kiểm tra các khu vực có nguy cơ tràn cát, đá ra mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 10 phút, ngày 2-9, tại Km215+300 (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), một vụ sạt lở đất cát cũng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khiến phương tiện lưu thông khó khăn trong nhiều giờ.

Hai điểm sạt lở này gây tràn cát xuống đường cao tốc cách nhau chỉ vài trăm mét.

Nước mưa gây ngập, chia cắt đường dân sinh trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ản: DT



