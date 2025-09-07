TP HCM: Người đàn ông bán vé số tử vong trên đường

Ngày 7-9, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông trên đường.

Sáng cùng ngày, nhiều người dân lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân, khi tới đoạn thuộc phường Thủ Đức thì phát hiện người đàn ông ngồi trên xe điện 3 bánh có dấu hiệu bất thường.

Họ kiểm tra thì thấy người đàn ông đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân là ông N.V.Q (70 tuổi). Thời điểm phát hiện tử vong, ông Q. đang đi bán vé số.