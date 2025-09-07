Căn hộ của Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM bị cắt nước suốt 8 tháng

Nhà Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM bị cắt nước suốt 8 tháng

Ngày 7-9, phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Đỗ Thị Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, đang sở hữu căn hộ V5-1002 tại Chung cư Sunrise City South (phường Tân Hưng) – cho biết bà đã bị cắt nước suốt 245 ngày, tức hơn 8 tháng qua.

Theo bà Loan, sự việc bắt đầu từ sáng thứ Ba, ngày 7-1-2025, Công ty TNHH CBRE Việt Nam – đơn vị quản lý vận hành tòa nhà – bất ngờ ngừng cung cấp nước cho căn hộ của bà, với lý do chưa thanh toán tiền nước các tháng 10, 11, 12-2024 với tổng số tiền hơn 1 triệu đồng, đồng thời bà cũng chưa thanh toán tiền nước tháng 1-2025.

Bà Loan giải thích việc chưa đóng tiền nước là do bà không chấp nhận toàn bộ số liệu về lượng nước tiêu thụ mà CBRE Việt Nam cung cấp trong các thông báo phí dịch vụ hằng tháng. Theo bà, từ năm 2019 đến thời điếm đó, các chỉ số nước có nhiều dấu hiệu bất thường, thậm chí có thể bị gian lận, nên bà từ chối thanh toán.

Bà Loan phải cho người vận chuyển nước từ bên ngoài vào sau khi bị cắt nước

Trong suốt thời gian bị cắt nước, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, bà phải nhờ người vận chuyển nước thủ công từ bên ngoài vào, vô cùng vất vả. Đáng chú ý, ban quản lý chung cư lại chỉ đạo lực lượng bảo vệ ngăn cản bà đưa nước vào căn hộ, buộc bà phải mua nước tinh khiết để sử dụng hằng ngày.



Bà Loan cho biết đã nhiều lần gửi email và văn bản phản hồi đến CBRE Việt Nam, Ban Quản lý, Ban Quản trị chung cư, đồng thời kiến nghị lên UBND quận 7 (cũ), Sở Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP HCM và cả cơ quan báo chí để phản ánh về sự vô lý trong cách tính và thu tiền nước hằng tháng. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Theo bà Loan, không chỉ riêng bà mà nhiều cư dân khác trong chung cư cũng phản ánh về việc chỉ số nước tiêu thụ hằng tháng của các căn hộ quá cao và bất thường. Riêng tại căn hộ V5-1002, từ tháng 11-2019 đến thời điểm bà chính thức lên tiếng, số tiền nước bình quân thường xuyên vượt 190.000 đồng/người/tháng, tương ứng khoảng 12m³/người/tháng, có tháng còn vượt trên 300.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó, theo thống kê tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, mức tiêu thụ nước trung bình chỉ dao động từ 3 đến 5m³/người/tháng.

Bà Loan cũng chỉ ra sự bất thường khi Ban Quản lý nhiều lần đưa ra thông báo tiền nước trùng khớp một cách khó hiểu, điển hình như mức 206.080 đồng được lặp lại trong các tháng 2-2020, 4-2020, 6-2020, 7-2020 và 1-2021.

"Ban Quản lý đã nhiều lần cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra hệ thống trong căn hộ tôi và đều ký biên bản xác nhận không có tình trạng rò rỉ nước. Bản thân tôi cũng theo dõi chi tiết, lượng nước tiêu thụ hằng ngày chỉ dao động khoảng 130-150 lít, tức trung bình mỗi tháng khoảng 4-5m³/người, tương đương dưới 100.000 đồng/người/tháng theo bảng giá hiện hành của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè" - bà Loan nhấn mạnh.

Có nhiều bất thường

Lý giải thêm về mức tiêu thụ nước, bà Loan cho rằng bản thân sống một mình trong căn hộ, chế độ sinh hoạt lại khá tiết kiệm. Bà ăn kiêng với ngũ cốc, sữa tươi, bánh ăn kiêng và trái cây, nên việc nấu nướng rất hạn chế; tắm đứng nhanh một lần mỗi ngày, lau nhà chỉ một lần mỗi tuần, giặt đồ vài lần trong tuần, không có hồ cá, hồ bơi, sân vườn, cũng không nuôi chó mèo hay tổ chức tiệc tùng. Vì vậy, việc bị tính lượng nước tiêu thụ trên 12m³ mỗi tháng là hoàn toàn vô lý.

"Tôi đã nhiều lần gửi kiến nghị và yêu cầu bà Hằng Đặng, Tổng Giám đốc, Quản lý điều hành CBRE Việt Nam, phải trả lời trước ngày 15-1-2025, rằng CBRE Việt Nam căn cứ vào văn bản pháp luật nào để ép buộc, áp đặt tôi phải thanh toán tiền nước trong khi số liệu tiêu thụ hàng tháng của căn hộ V5-1002, cũng như nhiều căn hộ khác tại Sunrise City South, đang có nghi vấn gian lận" - bà Loan khẳng định.

Theo bà, sự bất hợp lý này càng trở nên nghiêm trọng khi nhiều lần bà yêu cầu Ban Quản trị và Ban Quản lý công bố công khai số liệu thu hộ tiền nước và lượng nước tiêu thụ từ gần 900 đồng hồ con, cũng như số liệu chi hộ tiền nước và lượng nước tiêu thụ ghi nhận trên đồng hồ tổng của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, đến nay các bên vẫn chưa công khai.

"Chỉ khi công khai thì cư dân mới biết được số tiền nước thu hộ thực tế cao hơn số tiền chi hộ bao nhiêu mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm. Tôi ước tính khoản chênh lệch này có thể lên đến vài chục tỉ đồng" - bà Loan phân tích.

Bà cho rằng để làm rõ những nghi vấn này, cơ quan công an cần sớm vào cuộc điều tra.

Sự việc sẽ tiếp tục được Báo Người Lao Động thông tin đến độc giả.