Mưa lũ lịch sử miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127.000 ngôi nhà ngập trong nước

24 giờ qua, khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi mưa rất to phổ biến từ 200-400 mm; một số trạm có mưa rất lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 696 mm, Xuân Lộc (Huế) 410 mm, Câu Lâu (Đà Nẵng) 532mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 412mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 492 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 465 mm.



Lũ ở Huế khiến nhiều tuyến đường ngập thành sông

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính đến 17 giờ ngày 29-10, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 16 người chết, mất tích, trong đó 9 người chết (Huế 1, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 7 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 1, Đà Nẵng 4); 15 người bị thương (Đà Nẵng).

50 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng); 110 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 15, Lâm Đồng 1); 127.594 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Quảng Ngãi 4.948; Lâm Đồng 1.049).

Có khoảng 81 xã, phường bị ngập; 2.535ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 9.450 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi và hàng loạt tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo, từ chiều tối 29-10 đến sáng 30-10, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa từ 100-250 mm, cục bộ trên 500 mm (từ đêm 30-10 mưa lớn có khả năng giảm dần); Quảng Ngãi mưa từ 30-60 mm, cục bộ trên 100 mm (từ ngày 30-10 mưa giảm). Từ chiều tối 29 đến 31-10, Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị từ 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm.

Lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên ở mức cao trên báo động 3 và có khả năng xấp xỉ hoặc vượt đỉnh lũ đã thiết lập trong những ngày vừa qua; các sông ở Quảng Ngãi cũng đang lên trên báo động 3.

Mực nước lúc 17 giờ ngày 29-10 trên một số sông như sau: Trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 5,19 m, trên báo động 3 là 0,69 m, đang lên lại, thấp hơn so với đỉnh lũ 5,25 m lúc 14 giờ ngày 27-10 là 0,06 m.

Trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long là 4,85 m, trên báo động 3 là 1,35 m, đang lên lại, thấp hơn so với đỉnh lũ 5,05 m lúc 21 giờ ngày 27-10 là 0,2 m.

Trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,50 m, trên báo động 3 là 1,5 m, hiện đang lên. Trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 18,5 m, trên báo động 3 là 3,5 m, đang lên; tại trạm Câu Lâu là 5,27 m, trên báo động 3 là 1,27 m, đang lên lại, thấp hơn so với đỉnh lũ 5,34 m lúc 7 giờ ngày 28-10 là 0,07 m; tại trạm Hội An là 3,08 m, trên báo động 3 là 1,08 m, đang dao động.

Trên sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) tại trạm Châu Ổ là 5,01 m, trên báo động 3 là 0,51 m, hiện đang dao động. Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 7,83 m, trên báo động 3 là 1,33 m, hiện đang dao động. Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ là 4,88 m, trên báo động 3 là 0,38 m, hiện đang lên.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 từ 0,4–1,8m; riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48 m).



