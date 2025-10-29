Thanh niên mang đao vào trong quán bi-a, 20 khách hoảng loạn bỏ chạy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt các quyết định khởi tố Hoàng Văn Mỹ

Ngày 29-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Mỹ (SN 2007, trú thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch) về hai tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo các điều 318 và 304 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 2-10, tại quán bi-a Billiards Club 89 (thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch), Hoàng Văn Mỹ đã cầm theo một thanh đao – được xác định là vũ khí quân dụng – rượt đuổi và chém Phan Việt Anh (SN 2007, trú thôn Trung Hòa).

Khi vụ việc xảy ra, trong quán có khoảng 20 người đang chơi. Thấy Mỹ hung hãn, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, khiến hoạt động của quán bị gián đoạn.

Nạn nhân Phan Việt Anh bị thương và chạy thoát ra ngoài bằng cửa sau, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục cầm đao truy đuổi một đoạn rồi mới dừng lại.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ tang vật và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật, nhằm răn đe và phòng ngừa các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật trong giới trẻ.