Mặt trận thành phố Huế kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trong thư, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cho biết, những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Huế, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề; gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương ở thành phố Huế bị ngập sâu. Ảnh: N.L.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng và nhân dân trong thành phố đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con vùng bị ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế – Ban Vận động Cứu trợ thành phố Huế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thành phố hãy quan tâm, đóng góp, hỗ trợ thiết thực để động viên, giúp đỡ bà con Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng tình cảm, trách nhiệm và khả năng của mình, hãy cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân thành phố Huế vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.