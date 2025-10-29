Nước lũ nhấn chìm hơn 66.800 nhà dân ở Đà Nẵng, mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có 66.813 hộ dân bị ngập do mưa lớn.

10 xã bị cô lập hoàn toàn là các xã Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.

Các làng mạc ở vùng hạ du chìm trong biển nước

29 xã, phường bị ngập nặng là Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà; Thạnh Mỹ, Phước Trà; Việt An, Sơn Cẩm Hà; Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh; Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, Phường An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông , Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Các lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán 15.886 dân đến nơi an toàn.

Đội SOS Đà Nẵng vượt lũ xuyên đêm hỗ trợ đưa cháu bé sốt cao co giật đến bệnh viện.

Thống kê nhanh đến sáng 29/10, mưa lũ đã khiến 2 người chết, 3 người mất tích, 11 người bị thương.

Có 13 ngôi nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng, hàng nghìn gia súc, gia cầm chết trôi, hàng loạt tuyến đường bị sạt lở hư hỏng.

Sạt lở khắp nơi ở miền núi

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên BĐ3. Mực nước lúc 1 giờ ngày 29/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,17m - trên BĐ3 1,17m; Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,6m - trên BĐ3 1,6m; tại Giao Thủy ở mức 9,43m - trên BĐ3 0,62m; tại Câu Lâu ở mức 5,2m - trên BĐ3 1,2m; tại Hội An ở mức 3,11m - trên BĐ3 1,11m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25m - trên BĐ3 1,25m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên BĐ3 từ 1,2 - 1,35m